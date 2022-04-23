06:05 23.04.2022 (обновлено: 09:36 23.04.2022)
Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов
Минобороны России заявило об уничтожении укрепрайона националистов в Херсонской области
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Херсонской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов, сообщает Минобороны.
"В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов", — рассказали в военном ведомстве.
В школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW. В подвале националисты оборудовали места для отдыха и медпункт, а также занимались там изготовлением самодельных взрывных устройств.
Здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.