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Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов - РИА Новости, 23.04.2022
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Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов
Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов - РИА Новости, 23.04.2022
Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов
В Херсонской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов, сообщает Минобороны. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:05
2022-04-23T09:36
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Херсонской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов, сообщает Минобороны.В школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW. В подвале националисты оборудовали места для отдыха и медпункт, а также занимались там изготовлением самодельных взрывных устройств.Здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, в мире
06:05 23.04.2022 (обновлено: 09:36 23.04.2022)
 
Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов

Минобороны России заявило об уничтожении укрепрайона националистов в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Херсонской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов, сообщает Минобороны.

"В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов", — рассказали в военном ведомстве.

В школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW. В подвале националисты оборудовали места для отдыха и медпункт, а также занимались там изготовлением самодельных взрывных устройств.
Здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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