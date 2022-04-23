https://ria.ru/20220423/ukreprayon-1785042579.html

Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов

Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов - РИА Новости, 23.04.2022

Российские военные уничтожили укрепрайон украинских националистов

В Херсонской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов, сообщает Минобороны. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:05

2022-04-23T06:05

2022-04-23T09:36

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Херсонской области российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов, сообщает Минобороны.В школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW. В подвале националисты оборудовали места для отдыха и медпункт, а также занимались там изготовлением самодельных взрывных устройств.Здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/dobrovoltsy-1785035141.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/natsionalisty-1784850732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире