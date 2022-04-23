https://ria.ru/20220423/ukraina-1785118059.html

В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны

В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022

В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны

Украина продолжает блокировать в своих портах 76 иностранных судов из 18 государств, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:59

2022-04-23T20:59

2022-04-23T20:59

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина продолжает блокировать в своих портах 76 иностранных судов из 18 государств, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Информация о работе морского гуманитарного коридора каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.По его словам, РФ принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.Мизинцев добавил, что опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств сохраняется. Он также опять призвал международные организации и руководство компаний-судовладельцев оказывать влияние на официальный Киев "для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785117033.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784808220.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев