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В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785118059.html
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны
Украина продолжает блокировать в своих портах 76 иностранных судов из 18 государств, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:59
2022-04-23T20:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
киев
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина продолжает блокировать в своих портах 76 иностранных судов из 18 государств, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Информация о работе морского гуманитарного коридора каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.По его словам, РФ принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.Мизинцев добавил, что опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств сохраняется. Он также опять призвал международные организации и руководство компаний-судовладельцев оказывать влияние на официальный Киев "для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785117033.html
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в мире, украина, россия, киев
20:59 23.04.2022
 
В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что в портах Украины по-прежнему заблокированы 76 судов из 18 стран

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМариупольский морской порт
Мариупольский морской порт - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина продолжает блокировать в своих портах 76 иностранных судов из 18 государств, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
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Он уточнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Информация о работе морского гуманитарного коридора каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.
"Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.
По его словам, РФ принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
Мизинцев добавил, что опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств сохраняется. Он также опять призвал международные организации и руководство компаний-судовладельцев оказывать влияние на официальный Киев "для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".
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