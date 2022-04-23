В портах Украины заблокированы 76 судов из 18 стран, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что в портах Украины по-прежнему заблокированы 76 судов из 18 стран
Мариупольский морской порт. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Украина продолжает блокировать в своих портах 76 иностранных судов из 18 государств, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Информация о работе морского гуманитарного коридора каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.
"Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.
По его словам, РФ принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
Мизинцев добавил, что опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств сохраняется. Он также опять призвал международные организации и руководство компаний-судовладельцев оказывать влияние на официальный Киев "для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины".