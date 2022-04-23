Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112554.html
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 23.04.2022
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин
С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:58
2022-04-23T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102252/70/1022527017_0:90:2001:1215_1920x0_80_0_0_bad9826957dea7ef8061d7c68a6b24e8.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785112134.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102252/70/1022527017_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_80bd950364d011ef163823fc70987cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
19:58 23.04.2022 (обновлено: 19:59 23.04.2022)
 
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин

Российские военные с начала операции на Украине уничтожили 2,4 тысячи единиц бронетехники

© AP Photo / Sergei GritsТанк уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка
Танк уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Танк уничтоженный в составе колонны украинской армии возле села Новокатериновка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
ДополняетсяОбострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили склады вооружений в Ильичевке и Краматорске
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала