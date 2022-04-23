https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112554.html
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 23.04.2022
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин
С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:58
2022-04-23T19:58
2022-04-23T19:59
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785112134.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина
19:58 23.04.2022 (обновлено: 19:59 23.04.2022)
В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин
Российские военные с начала операции на Украине уничтожили 2,4 тысячи единиц бронетехники
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге.