https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112554.html

В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин

В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 23.04.2022

В Минобороны рассказали о числе уничтоженных украинских танков и бронемашин

С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:58

2022-04-23T19:58

2022-04-23T19:59

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 2479 танков и бронемашин, 141 самолет, 110 вертолетов и 541 беспилотник, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785112134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина