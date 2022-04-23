https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112308.html

Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника

Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 23.04.2022

Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника

Российские комплексы ПВО в течение суток уничтожили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:53

2022-04-23T19:53

2022-04-23T19:53

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО в течение суток уничтожили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Изюм и Херсон уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2" над населенным пунктом Лозовая Харьковской области", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс