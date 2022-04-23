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Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112308.html
Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника
Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 23.04.2022
Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника
Российские комплексы ПВО в течение суток уничтожили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:53
2022-04-23T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО в течение суток уничтожили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Изюм и Херсон уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2" над населенным пунктом Лозовая Харьковской области", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:53 23.04.2022
 
Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника

В Минобороны сообщили, что российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО в течение суток уничтожили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Изюм и Херсон уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2" над населенным пунктом Лозовая Харьковской области", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
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