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Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1" - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112003.html
Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"
Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1" - РИА Новости, 23.04.2022
Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"
Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки 79 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов и 16 РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:50
2022-04-23T19:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки 79 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов и 16 складов вооружения на Украине, уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего". – сказал Конашенков."Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три "Бук-М1" в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Сергеевки", - добавил он.
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в мире, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, тор (зенитный ракетный комплекс)
19:50 23.04.2022 (обновлено: 19:51 23.04.2022)
 
Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"

Минобороны: российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1" и комплекс "Тор"

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки 79 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов и 16 складов вооружения на Украине, уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего". – сказал Конашенков.
"Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три "Бук-М1" в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Сергеевки", - добавил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВойска воздушно-космической обороныТор (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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