19:50 23.04.2022 (обновлено: 19:51 23.04.2022)
Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"
Минобороны: российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1" и комплекс "Тор"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки 79 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов и 16 складов вооружения на Украине, уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего". – сказал Конашенков.
"Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три "Бук-М1" в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Сергеевки", - добавил он.