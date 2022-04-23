https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112003.html

Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"

Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1" - РИА Новости, 23.04.2022

Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"

Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки 79 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов и 16 РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:50

2022-04-23T19:50

2022-04-23T19:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

войска воздушно-космической обороны

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России поразила за сутки 79 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов и 16 складов вооружения на Украине, уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего". – сказал Конашенков."Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три "Бук-М1" в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Сергеевки", - добавил он.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785111691.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, тор (зенитный ракетный комплекс)