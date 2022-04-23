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Потери националистов на Украине составили до 200 человек - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785111909.html
Потери националистов на Украине составили до 200 человек
Потери националистов на Украине составили до 200 человек - РИА Новости, 23.04.2022
Потери националистов на Украине составили до 200 человек
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:48
2022-04-23T19:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
краматорск
украина
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал он.Генерал уточнил, что в районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук М1" и три радиолокационные станции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, владимир путин, сергей лавров, краматорск, украина, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
19:48 23.04.2022 (обновлено: 19:52 23.04.2022)
 
Потери националистов на Украине составили до 200 человек

Минобороны сообщило, что потери националистов на Украине составили до 200 человек

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей", - сказал он.
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Генерал уточнил, что в районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук М1" и три радиолокационные станции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровКраматорскУкраинаРоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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