На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час
В пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать по всей территории Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 24 апреля.
"Остаемся дома для нашей с вами безопасности… Во время войны в городах и районах действует комендантский час. Сегодня с 19.00 (совпадает с мск) до 5.00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковсквя, Херсонская области закрыты для перемещения граждан", - сказал Тимошенко в видеообращении в Telegram-канале.
Он отметил, что в остальных регионах комендантский час будет действовать с 23.00 до 5.00.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.