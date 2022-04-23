Рейтинг@Mail.ru
На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785098553.html
На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час
На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час - РИА Новости, 23.04.2022
На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час
Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать по всей территории Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:23
2022-04-23T17:23
религия
религия
в мире
украина
киев
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать по всей территории Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 24 апреля."Остаемся дома для нашей с вами безопасности… Во время войны в городах и районах действует комендантский час. Сегодня с 19.00 (совпадает с мск) до 5.00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковсквя, Херсонская области закрыты для перемещения граждан", - сказал Тимошенко в видеообращении в Telegram-канале.Он отметил, что в остальных регионах комендантский час будет действовать с 23.00 до 5.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/molitvy-1785070410.html
https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, в мире, украина, киев, пасха
17:23 23.04.2022
 
На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час

В пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать по всей территории Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 24 апреля.
"Остаемся дома для нашей с вами безопасности… Во время войны в городах и районах действует комендантский час. Сегодня с 19.00 (совпадает с мск) до 5.00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковсквя, Херсонская области закрыты для перемещения граждан", - сказал Тимошенко в видеообращении в Telegram-канале.
Он отметил, что в остальных регионах комендантский час будет действовать с 23.00 до 5.00.
Празднование Рождества Христова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 12:34Религия
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Освещение яиц и куличей Патриархом Кириллом у храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 12:32Религия
Освященные патриархом Кириллом пасхи и куличи отправят в Донбасс
 
РелигияРелигияВ миреУкраинаКиевПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала