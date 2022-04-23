https://ria.ru/20220423/ukraina-1785098553.html

На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час

На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час - РИА Новости, 23.04.2022

На Украине в пасхальную ночь будет действовать комендантский час

Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать по всей территории Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T17:23

2022-04-23T17:23

2022-04-23T17:23

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать по всей территории Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 24 апреля."Остаемся дома для нашей с вами безопасности… Во время войны в городах и районах действует комендантский час. Сегодня с 19.00 (совпадает с мск) до 5.00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковсквя, Херсонская области закрыты для перемещения граждан", - сказал Тимошенко в видеообращении в Telegram-канале.Он отметил, что в остальных регионах комендантский час будет действовать с 23.00 до 5.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/molitvy-1785070410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, в мире, украина, киев, пасха