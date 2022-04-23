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"Не пришлю даже петарду": требования украинского посла разозлили немцев - РИА Новости, 23.04.2022
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"Не пришлю даже петарду": требования украинского посла разозлили немцев
"Не пришлю даже петарду": требования украинского посла разозлили немцев - РИА Новости, 23.04.2022
"Не пришлю даже петарду": требования украинского посла разозлили немцев
Немецкие пользователи твиттера выразили возмущение из-за требований больше поставлять Украине оружия, которые постоянно выдвигает посол Андрей Мельник. Многие... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:41
2022-04-23T15:08
в мире
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
берлин (город)
украина
германия
нато
евросоюз
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера выразили возмущение из-за требований больше поставлять Украине оружия, которые постоянно выдвигает посол Андрей Мельник. Многие напомнили дипломату, что Германия — не участник нынешнего конфликта, а некоторые призвали его наконец-то принести извинения и покинуть страну."В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?" — возмутился Boris."Что вам даст, например, поставка "Леопардов", когда ваши войска не знают, как с ними управляться? Их придется обучать неделями, если не месяцами, прежде чем их можно будет эффективно использовать", — считает Doks."Есть люди, которые могут быстро заметить, что выставляют себя дураками. Вы, господин Мельник, точно не из них", — пошутил Oberberg."Украина в НАТО? Нет. Украина в ЕС? Нет. Обязаны ли мы оказывать помощь? Нет. Какое нам, немцам, дело до Украины? Никакого. Какое нам дело до конфликта? Никакого. Это не наша война", — написал Achim Klenner."Пока вы находитесь в Германии, я бы Украине даже петарды не прислал. Извинитесь и уезжайте из Германии", — выразил мнение пользователь с ником Mantra."Будет ли когда-нибудь твит от вас без оскорблений и требований? Полагаю, что нет!" — возмутился jack bristow."Сначала ругаете Германию, а потом требуете немецкое оружие. Сочувствие к Мельнику постепенно стремится к нулю", — заключили читатели.Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Кроме того, Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя в некомпетентности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/makron-1784958454.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/oruzhie-1784603116.html
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берлин (город)
украина
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в мире, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, берлин (город), украина, германия, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
12:41 23.04.2022 (обновлено: 15:08 23.04.2022)
 
"Не пришлю даже петарду": требования украинского посла разозлили немцев

В Германии пришли в ярость из-за постоянных требований украинского посла Мельника

© AP Photo / Michael SohnПосол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера выразили возмущение из-за требований больше поставлять Украине оружия, которые постоянно выдвигает посол Андрей Мельник. Многие напомнили дипломату, что Германия — не участник нынешнего конфликта, а некоторые призвали его наконец-то принести извинения и покинуть страну.
"В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?" — возмутился Boris.
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"Есть люди, которые могут быстро заметить, что выставляют себя дураками. Вы, господин Мельник, точно не из них", — пошутил Oberberg.
"Украина в НАТО? Нет. Украина в ЕС? Нет. Обязаны ли мы оказывать помощь? Нет. Какое нам, немцам, дело до Украины? Никакого. Какое нам дело до конфликта? Никакого. Это не наша война", — написал Achim Klenner.
"Пока вы находитесь в Германии, я бы Украине даже петарды не прислал. Извинитесь и уезжайте из Германии", — выразил мнение пользователь с ником Mantra.
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"Сначала ругаете Германию, а потом требуете немецкое оружие. Сочувствие к Мельнику постепенно стремится к нулю", — заключили читатели.
Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
Кроме того, Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя в некомпетентности.
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В миреАндрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерБерлин (город)УкраинаГерманияНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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