https://ria.ru/20220423/ukraina-1785065382.html

В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов

В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов - РИА Новости, 23.04.2022

В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов

Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:36

2022-04-23T11:36

2022-04-23T11:36

украина

сша

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", - сказал Кириллов.По словам генерала, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.

https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785065265.html

украина

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)