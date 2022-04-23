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В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов - РИА Новости, 23.04.2022
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В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов
В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов - РИА Новости, 23.04.2022
В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов
Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:36
2022-04-23T11:36
украина
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", - сказал Кириллов.По словам генерала, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.
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украина, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:36 23.04.2022
 
В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов

Минобороны: поставки антидотов подтверждают подготовку провокаций с химоружием на Украине

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высокая вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином", - сказал Кириллов.
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По словам генерала, данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.
 
УкраинаСШАВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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