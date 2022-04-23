https://ria.ru/20220423/ukraina-1785064318.html
Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов
Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов - РИА Новости, 23.04.2022
Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов
Киев с целью обвинения России серьезно рассматривает вопрос ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:28
2022-04-23T11:28
2022-04-23T11:28
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Киев с целью обвинения России серьезно рассматривает вопрос ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области", - сказал Кириллов."Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта", - добавил он.
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785064107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, нато, в мире
Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов
Минобороны: Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов