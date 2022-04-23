https://ria.ru/20220423/ukraina-1785064318.html

Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов

Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов - РИА Новости, 23.04.2022

Киев рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов

Киев с целью обвинения России серьезно рассматривает вопрос ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:28

2022-04-23T11:28

2022-04-23T11:28

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Киев с целью обвинения России серьезно рассматривает вопрос ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области", - сказал Кириллов."Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта", - добавил он.

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785064107.html

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Варвара Скокшина

сша, украина, нато, в мире