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ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами - РИА Новости, 23.04.2022
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ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами - РИА Новости, 23.04.2022
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами
Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:23
2022-04-23T11:26
россия
организация по запрещению химического оружия
в мире
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки", - сказал Кириллов.По его словам, в отношении содержимого ампул проводится химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком.
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россия, организация по запрещению химического оружия, в мире, украина
11:23 23.04.2022 (обновлено: 11:26 23.04.2022)
 
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами

ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами, чтобы устроить взрыв

© STRУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
© STR
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки", - сказал Кириллов.
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По его словам, в отношении содержимого ампул проводится химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком.
 
РоссияОрганизация по запрещению химического оружияВ миреУкраина
 
 
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