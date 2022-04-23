https://ria.ru/20220423/ukraina-1785063631.html
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами - РИА Новости, 23.04.2022
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами
Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:23
2022-04-23T11:23
2022-04-23T11:26
россия
организация по запрещению химического оружия
в мире
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки", - сказал Кириллов.По его словам, в отношении содержимого ампул проводится химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком.
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, организация по запрещению химического оружия, в мире, украина
11:23 23.04.2022 (обновлено: 11:26 23.04.2022)
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами
ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами, чтобы устроить взрыв