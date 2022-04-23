https://ria.ru/20220423/ukraina-1785063631.html

ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами

ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами - РИА Новости, 23.04.2022

ВСУ 21 апреля сбросили на российские войска емкость с ампулами

Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:23

2022-04-23T11:23

2022-04-23T11:26

россия

организация по запрещению химического оружия

в мире

украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска ёмкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки", - сказал Кириллов.По его словам, в отношении содержимого ампул проводится химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком.

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785063228.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, организация по запрещению химического оружия, в мире, украина