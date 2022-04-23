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В Крыму заявили, что Украины в современных границах уже не будет - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785057296.html
В Крыму заявили, что Украины в современных границах уже не будет
В Крыму заявили, что Украины в современных границах уже не будет - РИА Новости, 23.04.2022
В Крыму заявили, что Украины в современных границах уже не будет
Украина в современных границах уже не сохранится, часть ее территорий безвозвратно утеряна, заявил РИА Новости крымский политолог, председатель Общественной... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:17
2022-04-23T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
украина
запорожская область
херсонская область
днр
лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Украина в современных границах уже не сохранится, часть ее территорий безвозвратно утеряна, заявил РИА Новости крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук."Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России", — сказал РИА Новости Форманчук.Кроме того, по его мнению, в состав России войдут Донецкая и Луганская народные республики, а также Николаевская и Одесская области Украины."Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции", — подчеркнул Форманчук.Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. По его словам, в округ могли бы войти регионы юга Украины.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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республика крым
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республика крым, украина, запорожская область, херсонская область , днр, лнр
10:17 23.04.2022 (обновлено: 17:11 23.04.2022)
 
В Крыму заявили, что Украины в современных границах уже не будет

Председатель ОП Крыма Форманчук: Украины в современных границах уже не будет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Украина в современных границах уже не сохранится, часть ее территорий безвозвратно утеряна, заявил РИА Новости крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
"Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России", — сказал РИА Новости Форманчук.
Кроме того, по его мнению, в состав России войдут Донецкая и Луганская народные республики, а также Николаевская и Одесская области Украины.
"Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции", — подчеркнул Форманчук.
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Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьДНРЛНР
 
 
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