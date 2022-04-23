https://ria.ru/20220423/udar-1785058437.html
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине
Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:29
2022-04-23T10:29
2022-04-23T10:55
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины", - сказал он.Генерал уточнил, что уничтожены семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:29 23.04.2022 (обновлено: 10:55 23.04.2022)
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине
ВКС России за ночь высокоточными ракетами поразили 11 военных объектов на Украине