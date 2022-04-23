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ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине
Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:29
2022-04-23T10:55
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины", - сказал он.Генерал уточнил, что уничтожены семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:29 23.04.2022 (обновлено: 10:55 23.04.2022)
 
ВКС России за ночь поразили ракетами 11 военных объектов на Украине

ВКС России за ночь высокоточными ракетами поразили 11 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКомандный пункт зенитных ракетных дивизионов
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт зенитных ракетных дивизионов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Авиация РФ за ночь уничтожила ракетами 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины", - сказал он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
10:33
СК будет расследовать деятельность британских диверсантов на Украине
Генерал уточнил, что уничтожены семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
 
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