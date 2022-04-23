Рейтинг@Mail.ru
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка - РИА Новости, 23.04.2022
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка
Трое молодых людей в Пензе обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, по решению суда они заключены под стражу, сообщило региональное управление СК РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:07
2022-04-23T23:07
происшествия
пенза
россия
пензенский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Трое молодых людей в Пензе обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, по решению суда они заключены под стражу, сообщило региональное управление СК РФ.В ночь на 20 апреля в полицию поступило заявление об исчезновении 17-летнего жителя Пензенского района, а спустя сутки его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань. В тот же день по подозрению в убийстве задержали 30-летнего мужчину. Следователи выяснили, что вечером 19 апреля задержанный вместе с двумя 21-летними приятелями, применяя насилие, похитили 17-летнего потерпевшего, на машине вывезли его в лес, где 30-летний мужчина причинил ему смертельные травмы."Первомайским районным судом города Пензы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании 30-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня судом заключены под стражу два соучастника похищения потерпевшего", - говорится в сообщении.Всем троим предъявили обвинение по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору", а 30-летнему мужчине - еще и по статье "Убийство". Им грозит до 15 лет лишения свободы.Уточняется, что двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779705548.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/kaliningrad-1763137720.html
пенза
россия
пензенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия, пензенский район
23:07 23.04.2022
 
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка

Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в похищении и убийстве подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Трое молодых людей в Пензе обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, по решению суда они заключены под стражу, сообщило региональное управление СК РФ.
В ночь на 20 апреля в полицию поступило заявление об исчезновении 17-летнего жителя Пензенского района, а спустя сутки его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань. В тот же день по подозрению в убийстве задержали 30-летнего мужчину. Следователи выяснили, что вечером 19 апреля задержанный вместе с двумя 21-летними приятелями, применяя насилие, похитили 17-летнего потерпевшего, на машине вывезли его в лес, где 30-летний мужчина причинил ему смертельные травмы.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 17:41
На Ставрополье арестовали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
"Первомайским районным судом города Пензы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании 30-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня судом заключены под стражу два соучастника похищения потерпевшего", - говорится в сообщении.
Всем троим предъявили обвинение по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору", а 30-летнему мужчине - еще и по статье "Убийство". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Уточняется, что двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 15:12В России
Под Калининградом задержан подозреваемый в убийстве подростка
 
ПроисшествияПензаРоссияПензенский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала