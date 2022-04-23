https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html

Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка

Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка - РИА Новости, 23.04.2022

Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка

Трое молодых людей в Пензе обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, по решению суда они заключены под стражу, сообщило региональное управление СК РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:07

2022-04-23T23:07

2022-04-23T23:07

происшествия

пенза

россия

пензенский район

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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Трое молодых людей в Пензе обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, по решению суда они заключены под стражу, сообщило региональное управление СК РФ.В ночь на 20 апреля в полицию поступило заявление об исчезновении 17-летнего жителя Пензенского района, а спустя сутки его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань. В тот же день по подозрению в убийстве задержали 30-летнего мужчину. Следователи выяснили, что вечером 19 апреля задержанный вместе с двумя 21-летними приятелями, применяя насилие, похитили 17-летнего потерпевшего, на машине вывезли его в лес, где 30-летний мужчина причинил ему смертельные травмы."Первомайским районным судом города Пензы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании 30-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня судом заключены под стражу два соучастника похищения потерпевшего", - говорится в сообщении.Всем троим предъявили обвинение по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору", а 30-летнему мужчине - еще и по статье "Убийство". Им грозит до 15 лет лишения свободы.Уточняется, что двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

https://ria.ru/20220323/ubiystvo-1779705548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/kaliningrad-1763137720.html

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Дарья Буймова

происшествия, пенза, россия, пензенский район