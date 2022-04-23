Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в убийстве подростка
Под Пензой троих мужчин арестовали по обвинению в похищении и убийстве подростка
Полицейский. Архивное фото
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Трое молодых людей в Пензе обвиняются в похищении и убийстве 17-летнего подростка, по решению суда они заключены под стражу, сообщило региональное управление СК РФ.
В ночь на 20 апреля в полицию поступило заявление об исчезновении 17-летнего жителя Пензенского района, а спустя сутки его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань. В тот же день по подозрению в убийстве задержали 30-летнего мужчину. Следователи выяснили, что вечером 19 апреля задержанный вместе с двумя 21-летними приятелями, применяя насилие, похитили 17-летнего потерпевшего, на машине вывезли его в лес, где 30-летний мужчина причинил ему смертельные травмы.
"Первомайским районным судом города Пензы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании 30-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня судом заключены под стражу два соучастника похищения потерпевшего", - говорится в сообщении.
Всем троим предъявили обвинение по статье УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору", а 30-летнему мужчине - еще и по статье "Убийство". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Уточняется, что двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
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