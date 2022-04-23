https://ria.ru/20220423/tryudo-1785108909.html

Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство

Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство - РИА Новости, 23.04.2022

Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о "последствиях" за ситуацию вокруг Украины для россиян в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:14

2022-04-23T19:14

2022-04-23T19:14

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канада

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о "последствиях" за ситуацию вокруг Украины для россиян в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило посольство РФ в Оттаве."Прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.Отвечая на вопрос о том, должны ли спортивные организации последовать примеру "Уимбилдона", который не допустил российских и белорусских теннисистов, Трюдо ранее заявил, что за спецоперации на Украине для россиян должны наступить последствия.В посольстве также отвергли "безосновательные обвинения Министерства внутренних дел Канады" в контексте работы независимых СМИ в РФ, указав, что запрещающая работу российских СМИ Канада не должна читать соответствующих лекций.

https://ria.ru/20220422/ochernenie-1785033199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, украина, россия