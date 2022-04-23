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Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство - РИА Новости, 23.04.2022
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Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство
Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство - РИА Новости, 23.04.2022
Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о "последствиях" за ситуацию вокруг Украины для россиян в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:14
2022-04-23T19:14
в мире
канада
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о "последствиях" за ситуацию вокруг Украины для россиян в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило посольство РФ в Оттаве."Прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.Отвечая на вопрос о том, должны ли спортивные организации последовать примеру "Уимбилдона", который не допустил российских и белорусских теннисистов, Трюдо ранее заявил, что за спецоперации на Украине для россиян должны наступить последствия.В посольстве также отвергли "безосновательные обвинения Министерства внутренних дел Канады" в контексте работы независимых СМИ в РФ, указав, что запрещающая работу российских СМИ Канада не должна читать соответствующих лекций.
https://ria.ru/20220422/ochernenie-1785033199.html
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в мире, канада, украина, россия
19:14 23.04.2022
 
Трюдо дискриминирует россиян, заявило российское посольство

Российское посольство обвинило Трюдо в дискриминации россиян из-за заявлений об Украине

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявляя о "последствиях" за ситуацию вокруг Украины для россиян в международном спорте, занимается дискриминацией, заявило посольство РФ в Оттаве.
"Прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Запад пытается замаскировать свои грехи, считает посол в Канаде
Отвечая на вопрос о том, должны ли спортивные организации последовать примеру "Уимбилдона", который не допустил российских и белорусских теннисистов, Трюдо ранее заявил, что за спецоперации на Украине для россиян должны наступить последствия.
В посольстве также отвергли "безосновательные обвинения Министерства внутренних дел Канады" в контексте работы независимых СМИ в РФ, указав, что запрещающая работу российских СМИ Канада не должна читать соответствующих лекций.
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