https://ria.ru/20220423/tripoli-1785128070.html
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера - РИА Новости, 23.04.2022
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера
Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:35
2022-04-23T23:35
2022-04-23T23:35
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности.Катер с порядка 60 людьми на борту затонул в субботу в районе ливанского Триполи."Армия смогла добраться до затонувшего катера и начала эвакуировать пассажиров", - сообщил источник.По его словам, большинство пассажиров - с сирийским гражданством.В свою очередь офис премьера Ливана сообщил, что судно незаконно покинуло порт Каламун недалеко от Триполи.
https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html
https://ria.ru/20220423/tripoli-1785126045.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, триполи
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в районе Триполи катера