https://ria.ru/20220423/tripoli-1785128070.html

Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера

Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера - РИА Новости, 23.04.2022

Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера

Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:35

2022-04-23T23:35

2022-04-23T23:35

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триполи

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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности.Катер с порядка 60 людьми на борту затонул в субботу в районе ливанского Триполи."Армия смогла добраться до затонувшего катера и начала эвакуировать пассажиров", - сообщил источник.По его словам, большинство пассажиров - с сирийским гражданством.В свою очередь офис премьера Ливана сообщил, что судно незаконно покинуло порт Каламун недалеко от Триполи.

https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html

https://ria.ru/20220423/tripoli-1785126045.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, триполи