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Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера - РИА Новости, 23.04.2022
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Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера - РИА Новости, 23.04.2022
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера
Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:35
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в мире
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триполи
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности.Катер с порядка 60 людьми на борту затонул в субботу в районе ливанского Триполи."Армия смогла добраться до затонувшего катера и начала эвакуировать пассажиров", - сообщил источник.По его словам, большинство пассажиров - с сирийским гражданством.В свою очередь офис премьера Ливана сообщил, что судно незаконно покинуло порт Каламун недалеко от Триполи.
https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html
https://ria.ru/20220423/tripoli-1785126045.html
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в мире, ливан, триполи
23:35 23.04.2022
 
Армия начала спасать пассажиров затонувшего в Ливане катера

Армия начала спасать пассажиров затонувшего в районе Триполи катера

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Ливанская армия начала операцию по спасению пассажиров затонувшего в субботу катера, сообщил РИА Новости источник в ливанских органах безопасности.
Катер с порядка 60 людьми на борту затонул в субботу в районе ливанского Триполи.
Египет - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:49Туризм
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ
"Армия смогла добраться до затонувшего катера и начала эвакуировать пассажиров", - сообщил источник.
По его словам, большинство пассажиров - с сирийским гражданством.
В свою очередь офис премьера Ливана сообщил, что судно незаконно покинуло порт Каламун недалеко от Триполи.
Ливан - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 23:01
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек
 
В миреЛиванТриполи
 
 
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