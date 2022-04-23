https://ria.ru/20220423/tripoli-1785126045.html

В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек

В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек - РИА Новости, 23.04.2022

В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек

Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:01

2022-04-23T23:01

2022-04-23T23:34

в мире

триполи

красный крест

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КАИР, 23 апр — РИА Новости. Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста."Катер с шестью десятками человек на борту затонул в районе Триполи", — информирует Красный Крест в Twitter.Судьба пассажиров и экипажа пока не уточняется.К месту происшествия в порт направили семь машин скорой помощи.

https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html

триполи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи, красный крест