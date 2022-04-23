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В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек - РИА Новости, 23.04.2022
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В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек - РИА Новости, 23.04.2022
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек
Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:01
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в мире
триполи
красный крест
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КАИР, 23 апр — РИА Новости. Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста."Катер с шестью десятками человек на борту затонул в районе Триполи", — информирует Красный Крест в Twitter.Судьба пассажиров и экипажа пока не уточняется.К месту происшествия в порт направили семь машин скорой помощи.
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триполи
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353
60
в мире, триполи, красный крест
23:01 23.04.2022 (обновлено: 23:34 23.04.2022)
 
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек

В районе ливанского Триполи затонул катер, на котором было 60 человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 23 апр — РИА Новости. Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста.
"Катер с шестью десятками человек на борту затонул в районе Триполи", — информирует Красный Крест в Twitter.
Судьба пассажиров и экипажа пока не уточняется.
К месту происшествия в порт направили семь машин скорой помощи.
Египет - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:49Туризм
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ
 
В миреТриполиКрасный Крест
 
 
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