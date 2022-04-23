https://ria.ru/20220423/tripoli-1785126045.html
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек - РИА Новости, 23.04.2022
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек
Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:01
2022-04-23T23:01
2022-04-23T23:34
в мире
триполи
красный крест
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КАИР, 23 апр — РИА Новости. Катер примерно с 60 людьми затонул вблизи ливанского города Триполи, сообщило местное отделение Красного Креста."Катер с шестью десятками человек на борту затонул в районе Триполи", — информирует Красный Крест в Twitter.Судьба пассажиров и экипажа пока не уточняется.К месту происшествия в порт направили семь машин скорой помощи.
https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html
триполи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, триполи, красный крест
23:01 23.04.2022 (обновлено: 23:34 23.04.2022)
В Ливане затонул катер, на котором было 60 человек
В районе ливанского Триполи затонул катер, на котором было 60 человек