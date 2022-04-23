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Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец

Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец - РИА Новости, 23.04.2022

Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец

Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области спилили украинский трезубец, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T13:46

2022-04-23T13:46

2022-04-23T15:10

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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл.), 23 апр — РИА Новости. Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области спилили украинский трезубец, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, со стены многоэтажки сняли плакаты с изображением украинских военных, погибших в Донбассе. Один из них был убит в июле 2014 года в Иловайском котле, одном из самых тяжелых поражений украинской армии, а второй, боевик нацбата "Айдар", — в ЛНР.Российские вооруженные силы взяли Днепрорудное под контроль в марте. Город расположен на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там работает важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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С администрации города Днепрорудное в Запорожской области спилили украинский трезубец С администрации города Днепрорудное в Запорожской области, подконтрольного вооруженным силам России, спилили украинский трезубец, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, с одного из городских зданий сняли плакаты, посвященные "героям АТО". 2022-04-23T13:46 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина