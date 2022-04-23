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Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец
Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец - РИА Новости, 23.04.2022
Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец
Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области спилили украинский трезубец, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T13:46
2022-04-23T13:46
2022-04-23T15:10
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл.), 23 апр — РИА Новости. Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области спилили украинский трезубец, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, со стены многоэтажки сняли плакаты с изображением украинских военных, погибших в Донбассе. Один из них был убит в июле 2014 года в Иловайском котле, одном из самых тяжелых поражений украинской армии, а второй, боевик нацбата "Айдар", — в ЛНР.Российские вооруженные силы взяли Днепрорудное под контроль в марте. Город расположен на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там работает важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/baza-1785047834.html
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С администрации города Днепрорудное в Запорожской области спилили украинский трезубец
С администрации города Днепрорудное в Запорожской области, подконтрольного вооруженным силам России, спилили украинский трезубец, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, с одного из городских зданий сняли плакаты, посвященные "героям АТО".
2022-04-23T13:46
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина
13:46 23.04.2022 (обновлено: 15:10 23.04.2022)
Со здания горсовета Днепрорудного спилили украинский трезубец
Со здания горсовета Днепрорудного в Запорожье спилили украинский трезубец