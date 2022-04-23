https://ria.ru/20220423/transport-1785034327.html

В Москве в пасхальную ночь продлят работу транспорта

В Москве в пасхальную ночь продлят работу транспорта - РИА Новости, 23.04.2022

В Москве в пасхальную ночь продлят работу транспорта

Работу метро и МЦК продлят в Москве в пасхальную ночь до 02:00, также в столице организуют 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T00:19

2022-04-23T00:19

2022-04-23T00:19

общество

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Работу метро и МЦК продлят в Москве в пасхальную ночь до 02:00, также в столице организуют 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил продлить работу метро и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. До 03.30 часов ночи продлевается работа наиболее востребованных 136 маршрутов автобуса, 7 маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая, 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.Также, 24 апреля, 1 и 3 мая - Пасха, Красная горка и Радоница - будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области. При этом 23 и 24 апреля парковки будут работать в обычном режиме субботы и воскресенья.Для посетителей кладбищ подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений – свыше 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора, 18 тысяч кубических метров песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката.В дни религиозных праздников городские кладбища будут открыты для посещений с 08.00 до 19.00. Автобусы ГБУ "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ, в числе которых – Востряковское (Центральное, Северное), Долгопрудненское (Центральное), Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское (Западное, Центральное, Северное), Щербинское и Бутовское.

https://realty.ria.ru/20220422/dekor-1784930510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва