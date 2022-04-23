https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию

На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию - РИА Новости, 23.04.2022

На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию

Пока все обсуждают начало второй фазы специальной военной операции на Украине — взятие в котел группировки ВСУ и полное освобождение Донбасса, — нельзя забывать РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:03

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украина

россия

новороссия

вооруженные силы украины

центральный военный округ

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Пока все обсуждают начало второй фазы специальной военной операции на Украине — взятие в котел группировки ВСУ и полное освобождение Донбасса, — нельзя забывать и о наших стратегических целях на Украине.Точно так же, как не должны мешать этому и разговоры о подготовке к референдуму о создании Херсонской народной республики с ее последующим вхождением в состав ДНР или даже присоединением к России — этого может сейчас и не произойти, но в любом случае совершенно точно, что ни о каком уходе наших войск с занятых территорий не может быть и речи.И даже не потому, что после ухода из-под Киева, Чернигова и Сум появилась Буча и нас стали обвинять в геноциде, а потому, что новая тактика борьбы за Украину предусматривает не стремительное обрушение всего этого несостоявшегося государства (которое могло произойти только в первую неделю операции), а постепенный демонтаж, поэтапное переформатирование этой территории. Всем уже понятно, что военная операция будет идти долго, но очень важно понимать, что завершение одного или нескольких ее этапов не означает отказа от достижения конечных целей.Еще недавно многие переживали, не уйдем ли из Херсона и Запорожья, а некоторые уже готовились затянуть привычную "Путин слил". Когда вскоре выяснится, что очередной этап спецоперации завершится разгромом донецкой группировки ВСУ и наступит некоторая пауза, может быть, даже будет заключено перемирие, тут же начнутся разговоры о том, что "все пропало", мы отказались от дальнейшего похода и нас ждет "позорный мир".Чтобы успокоить вечно забегающих вперед, можно привести цитату из выступления и. о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева. Генерал выступал не на пресс-конференции или брифинге, а в Екатеринбурге на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области:Юг Украины это пять областей: Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская. Наши войска присутствуют сейчас в трех из них, полностью контролируя лишь Херсонскую область. Судьба Запорожья и Днепропетровской области напрямую связана с завершением полного освобождения Донбасса, то есть разгромом донецкой группировки ВСУ. Отдельной операцией станет поход от Николаева на запад, в Одесскую область, к границе с Приднестровьем и Молдавией, и блокированием Одессы.И это только юг Украины — но он является частью Новороссии, куда входят еще несколько областей, в том числе и расположенная на северо-востоке Харьковская, в которой тоже находятся наши войска. То есть, если рассматривать целью второго этапа установление контроля над югом Украины, нужно понимать, что неизбежен и третий этап — контроль над всей Новороссией.И что, дальше нам придется еще в несколько этапов с боями идти до Киева, а то и Львова? Возможно — но куда более вероятно, что после падения юга начнется коллапс Украины как таковой. Даже не дожидаясь сдачи Харькова и контроля над всей Новороссией, потому что потеря юга лишает Украину шансов на существование в качестве самодостаточного (не путать с состоявшимся) государства. Она лишится доступа к портам, то есть возможности для экспорта, и большей части экономического потенциала. А если вдруг и этого будет недостаточно, то потеря (или даже блокада) Харькова и Днепропетровска окончательно расставит точки над i. Но еще до этого российская армия нарушит сообщение между Правобережной и Левобережной Украиной, уничтожив мосты и железнодорожные узлы.И никакая западная помощь — финансовая и военная — не способна будет ослабить для Киева шок от потери южных регионов. Не только политический и экономический, но и шок эмоциональный — резкое изменение настроений на оставшейся под контролем киевской власти украинской территории. Пока еще большинство там верит в то, что Украина не просто выстоит, но и вернет потерянные после 24 февраля территории, но когда станет понятно, что шансов на это нет и дальше все будет только хуже, произойдет сильнейшая смена настроений, начнется практически паника. Удержать власть в этой ситуации для нынешней элиты будет невозможно. Вот тогда и придет понимание неизбежности капитуляции — осознание того, что прежней Украины уже никогда не будет.И Россия добьется этой цели — не сразу, в несколько этапов, но непременно добьется. Потому что у нас нет ни малейшей возможности отказаться от нее. Все остальное будет означать незаконченную работу, которую потом все равно пришлось бы доделывать, но уже в гораздо худших условиях, в ходе прямого военного конфликта с Западом. Нам нужен не коридор в Крым (и даже не в Приднестровье) — нам нужно восстановление единства русского мира, воссоединение с Новороссией и возвращение Украины к своей малороссийской сути, к своему историческому пути, к союзу с Россией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kiev-1784527584.html

https://ria.ru/20220422/operatsiya-1784864698.html

https://ria.ru/20220419/dnr-1784379298.html

https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html

https://ria.ru/20220422/lavrov-1784959556.html

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