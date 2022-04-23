11:14 23.04.2022 (обновлено: 15:47 23.04.2022)
"Ъ": мобильные операторы поставили ультиматум торговым центрам
"Коммерсантъ": мобильные операторы пригрозили закрытием салонов связи в торговых центрах
Смартфоны на витрине магазина в Москве
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мобильные операторы попросили руководителей торговых центров снизить арендную плату, а в случае отказа пригрозили закрыть салоны, пишет "Коммерсантъ".
В распоряжении журналистов оказалось письмо от МТС в адрес одного из арендодателей. В нем сообщалось, что из-за сокращения потока клиентов и товарооборота следует не только не индексировать плату за этот год, но и снизить ее до 69,3 тысячи рублей в месяц. Если компромисса не будет, предупредил оператор, его торговая точка может прекратить работу.
В компании Tele2 тоже считают, что нынешняя стоимость аренды "не учитывает новых реалий". В "Вымпелкоме" и "Связном" заявили, что регулярно ведут с владельцами помещений переговоры по вопросу корректировки цен. Директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов, со своей стороны, отметил, что многие арендодатели все же идут навстречу операторам, снизив ставки во втором квартале как минимум на 20 процентов.
По словам экспертов, в некоторых подобных письмах операторы просили о скидке вплоть до 50 процентов. Но управляющие торговыми центрами вряд ли пойдут на такие уступки, учитывая сохраняющийся спрос на помещения. Кроме того, уже бывали прецеденты, когда оператор связи просил о скидке и предупреждал о закрытии салона, но при появлении новых претендентов на площадь отказывался от требований.