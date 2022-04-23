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Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У" - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/su-25-1785058642.html
Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У"
Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У" - РИА Новости, 23.04.2022
Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У"
За минувшую ночь российские военные сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:30
2022-04-23T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
точка-у
су-25
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МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости. За минувшую ночь российские военные сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области", — сказал он.Кроме того, в районе Чернобаевки расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбили две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня.Конашенков рассказал также, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска и артиллерия при этом уничтожили три вертолета Ми-8 на площадке в районе Чугуева, три установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" на окраине Барвенково, 16 складов вооружений и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники", — перечислил генерал.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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украина, россия, точка-у, су-25
10:30 23.04.2022 (обновлено: 12:08 23.04.2022)
 
Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У"

Минобороны: российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости. За минувшую ночь российские военные сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области", — сказал он.
Кроме того, в районе Чернобаевки расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбили две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня.
Конашенков рассказал также, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска и артиллерия при этом уничтожили три вертолета Ми-8 на площадке в районе Чугуева, три установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" на окраине Барвенково, 16 складов вооружений и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники", — перечислил генерал.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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