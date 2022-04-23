https://ria.ru/20220423/su-25-1785058642.html

Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У"

Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У" - РИА Новости, 23.04.2022

Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, "Байрактар" и две "Точки-У"

За минувшую ночь российские военные сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:30

2022-04-23T10:30

2022-04-23T12:08

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

точка-у

су-25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 23 апреля — РИА Новости. За минувшую ночь российские военные сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и две ракеты "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области", — сказал он.Кроме того, в районе Чернобаевки расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбили две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня.Конашенков рассказал также, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 66 военных объектов: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска и артиллерия при этом уничтожили три вертолета Ми-8 на площадке в районе Чугуева, три установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" на окраине Барвенково, 16 складов вооружений и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники", — перечислил генерал.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, точка-у, су-25