https://ria.ru/20220423/stsenariy-1785064443.html
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП - РИА Новости, 23.04.2022
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП
Наиболее вероятный сценарий провокации Запада для обвинения России в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации на Украине заключается в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:29
2022-04-23T11:29
2022-04-23T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
харьков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наиболее вероятный сценарий провокации Запада для обвинения России в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации на Украине заключается в "постановочном инциденте под чужим флагом" на химических и биологических объектах Харькова и Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Сейчас для обвинения Российской Федерации планируется использовать три варианта сценариев", - сказал Кириллов."Первый - "постановочный инцидент под чужим флагом", наиболее вероятный, сказал он."Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки "диверсий" со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения", - добавил Кириллов.Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, указал он.
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785063631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, харьков
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП
Минобороны: наиболее вероятен сценарий обвинения России в применении биооружия