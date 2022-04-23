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Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/stsenariy-1785064443.html
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП - РИА Новости, 23.04.2022
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП
Наиболее вероятный сценарий провокации Запада для обвинения России в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации на Украине заключается в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:29
2022-04-23T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
харьков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наиболее вероятный сценарий провокации Запада для обвинения России в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации на Украине заключается в "постановочном инциденте под чужим флагом" на химических и биологических объектах Харькова и Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Сейчас для обвинения Российской Федерации планируется использовать три варианта сценариев", - сказал Кириллов."Первый - "постановочный инцидент под чужим флагом", наиболее вероятный, сказал он."Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки "диверсий" со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения", - добавил Кириллов.Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, указал он.
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785063631.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, харьков
11:29 23.04.2022
 
Назван наиболее вероятный сценарий обвинения России в применении ОМП

Минобороны: наиболее вероятен сценарий обвинения России в применении биооружия

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской армии на территории главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области
Военнослужащий российской армии на территории главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий российской армии на территории главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Наиболее вероятный сценарий провокации Запада для обвинения России в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации на Украине заключается в "постановочном инциденте под чужим флагом" на химических и биологических объектах Харькова и Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
"Сейчас для обвинения Российской Федерации планируется использовать три варианта сценариев", - сказал Кириллов.
"Первый - "постановочный инцидент под чужим флагом", наиболее вероятный, сказал он.
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"Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки "диверсий" со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения", - добавил Кириллов.
Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, указал он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаХарьков
 
 
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