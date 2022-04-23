https://ria.ru/20220423/strany-1784925811.html
Названы страны, упростившие антиковидные меры на этой неделе
Названы страны, упростившие антиковидные меры на этой неделе - РИА Новости, 25.04.2022
Названы страны, упростившие антиковидные меры на этой неделе
Эксперты назвали страны, которые упростили правила въезда для туристов и ослабили антиковидные меры на этой неделе, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-23T21:07
2022-04-23T21:07
2022-04-25T11:26
туризм
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австрия
северная македония
италия
сша
медицинские маски
туризм
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты назвали страны, которые упростили правила въезда для туристов и ослабили антиковидные меры на этой неделе, сообщает АТОР.В Вене с 16 апреля отменили требования о сертификатах и справках в общественных местах, а также масочный режим в закрытых помещениях (исключение составляют медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт). Австрия принимает россиян: для въезда нужен только ПЦР или тест на антиген.Маски также больше не нужны в Словакии (страна не выдает визы россиянам, въехать можно с шенгеном, выданным другим государством), Израиле, Италии, Шри-Ланке (открыты для туристов из РФ), Испании и США (закрыты).На Кипре не спрашивают пропуск Safe Pass на открытых площадках ресторанов и развлекательных заведений. Ранее его отменили в большинстве общественных мест, включая кафе и музеи. Отмечается, что страна доступна для граждан России и выдает национальные визы.Кроме того, россиянам теперь гораздо проще попасть в Северную Македонию, добавляют в ассоциации: сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19 больше не нужны. Без прививки начал принимать путешественников и Парагвай. Для въезда достаточно предъявить отрицательный ПЦР не старше 48 часов.
https://ria.ru/20220422/azerbaydzhan-1784907712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, австрия, северная македония, италия, сша, медицинские маски, туризм, шри-ланка, туристы, коронавирус covid-19, парагвай, испания, словакия, израиль, пцр-тест
21:07 23.04.2022 (обновлено: 11:26 25.04.2022)
Названы страны, упростившие антиковидные меры на этой неделе
В АТОР назвали страны, которые ослабили антиковидные меры на этой неделе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Эксперты назвали страны, которые упростили правила въезда для туристов и ослабили антиковидные меры на этой неделе, сообщает
АТОР.
В Вене с 16 апреля отменили требования о сертификатах и справках в общественных местах, а также масочный режим в закрытых помещениях (исключение составляют медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт). Австрия принимает россиян: для въезда нужен только ПЦР или тест на антиген.
Маски также больше не нужны в Словакии (страна не выдает визы россиянам, въехать можно с шенгеном, выданным другим государством), Израиле, Италии, Шри-Ланке (открыты для туристов из РФ), Испании и США (закрыты).
На Кипре не спрашивают пропуск Safe Pass на открытых площадках ресторанов и развлекательных заведений. Ранее его отменили в большинстве общественных мест, включая кафе и музеи. Отмечается, что страна доступна для граждан России и выдает национальные визы.
Кроме того, россиянам теперь гораздо проще попасть в Северную Македонию, добавляют в ассоциации: сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19 больше не нужны. Без прививки начал принимать путешественников и Парагвай. Для въезда достаточно предъявить отрицательный ПЦР не старше 48 часов.