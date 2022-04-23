https://ria.ru/20220423/spisok-1785069736.html

Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев

Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев

Минобороны России опубликовало ещё один список потерь среди военнослужащих Национальной Гвардии Украины в ходе российской специальной военной операции на... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:29

2022-04-23T12:29

2022-04-23T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало ещё один список потерь среди военнослужащих Национальной Гвардии Украины в ходе российской специальной военной операции на Украине.Раскрыты сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27 отдельной бригады (войсковая часть 3066) и 15 отдельного батальона (войсковая часть 3055).В новом списке 27 погибших и 50 раненых."Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", - подчёркивает российское военное ведомство.

https://ria.ru/20220423/voyna-1785064737.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина