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Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/spisok-1785069736.html
Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев
Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев
Минобороны России опубликовало ещё один список потерь среди военнослужащих Национальной Гвардии Украины в ходе российской специальной военной операции на... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:29
2022-04-23T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало ещё один список потерь среди военнослужащих Национальной Гвардии Украины в ходе российской специальной военной операции на Украине.Раскрыты сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27 отдельной бригады (войсковая часть 3066) и 15 отдельного батальона (войсковая часть 3055).В новом списке 27 погибших и 50 раненых."Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", - подчёркивает российское военное ведомство.
https://ria.ru/20220423/voyna-1785064737.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
12:29 23.04.2022
 
Минобороны опубликовало список погибших и раненых украинских нацгвардейцев

Минобороны опубликовало список 27 погибших и 50 раненых представителей Нацгвардии Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало ещё один список потерь среди военнослужащих Национальной Гвардии Украины в ходе российской специальной военной операции на Украине.
Раскрыты сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27 отдельной бригады (войсковая часть 3066) и 15 отдельного батальона (войсковая часть 3055).
В новом списке 27 погибших и 50 раненых.
"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", - подчёркивает российское военное ведомство.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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