https://ria.ru/20220423/spektakl-1784781235.html
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского - РИА Новости, 23.04.2022
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского
В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая. Это первая часть... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T05:05
2022-04-23T05:05
2022-04-23T05:05
культура
новости культуры
театр
театр имени моссовета
юлия высоцкая
андрей кончаловский
спектакль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784773357_0:295:2874:1912_1920x0_80_0_0_1f8f3f1256c52ddcf12b16f478388739.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая. Это первая часть задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Идея проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в мир драматурга."Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь", — считает Кончаловский.В дальнейшем планируются постановки по пьесам "Макбет" и "Буря".К комедии "Укрощение строптивой" Кончаловский уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие драматурга. Это был спектакль с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli в Неаполе.В моссоветовской версии смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. "Спектакль следует традиции режиссера-постановщика в трактовке классики, не искажая, а скорее подчеркивая и раскрывая идеи Шекспира," — объясняет пресс-служба театра.
https://ria.ru/20220419/bogomolov-1784352233.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784773357_0:0:2550:1912_1920x0_80_0_0_f4525cc3f8a17838fd6381afaa44f32f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр имени моссовета, юлия высоцкая, андрей кончаловский, спектакль
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского с Высоцкой
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая.
Это первая часть задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Идея проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в мир драматурга.
1 из 3
Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"
2 из 3
Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"
3 из 3
Алексей Розин в роли Петручио в спектакле "Укрощение строптивой"
1 из 3
Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"
2 из 3
Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"
3 из 3
Алексей Розин в роли Петручио в спектакле "Укрощение строптивой"
"Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь", — считает Кончаловский.
В дальнейшем планируются постановки по пьесам "Макбет" и "Буря".
К комедии "Укрощение строптивой" Кончаловский уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие драматурга. Это был спектакль с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli в Неаполе.
1 из 4
Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"
2 из 4
Александр Филиппенко в роли Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой"
3 из 4
Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа) в спектакле "Укрощение строптивой"
4 из 4
Актеры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
1 из 4
Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"
2 из 4
Александр Филиппенко в роли Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой"
3 из 4
Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа) в спектакле "Укрощение строптивой"
4 из 4
Актеры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
В моссоветовской версии смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. "Спектакль следует традиции режиссера-постановщика в трактовке классики, не искажая, а скорее подчеркивая и раскрывая идеи Шекспира," — объясняет пресс-служба театра.