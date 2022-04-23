https://ria.ru/20220423/spektakl-1784781235.html

В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского

В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского - РИА Новости, 23.04.2022

В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского

В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая. Это первая часть... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T05:05

2022-04-23T05:05

2022-04-23T05:05

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театр имени моссовета

юлия высоцкая

андрей кончаловский

спектакль

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая. Это первая часть задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Идея проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в мир драматурга."Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь", — считает Кончаловский.В дальнейшем планируются постановки по пьесам "Макбет" и "Буря".К комедии "Укрощение строптивой" Кончаловский уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие драматурга. Это был спектакль с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli в Неаполе.В моссоветовской версии смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. "Спектакль следует традиции режиссера-постановщика в трактовке классики, не искажая, а скорее подчеркивая и раскрывая идеи Шекспира," — объясняет пресс-служба театра.

https://ria.ru/20220419/bogomolov-1784352233.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр имени моссовета, юлия высоцкая, андрей кончаловский, спектакль