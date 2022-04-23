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В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского - РИА Новости, 23.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220423/spektakl-1784781235.html
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского - РИА Новости, 23.04.2022
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского
В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая. Это первая часть... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T05:05
2022-04-23T05:05
культура
новости культуры
театр
театр имени моссовета
юлия высоцкая
андрей кончаловский
спектакль
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая. Это первая часть задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Идея проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в мир драматурга."Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь", — считает Кончаловский.В дальнейшем планируются постановки по пьесам "Макбет" и "Буря".К комедии "Укрощение строптивой" Кончаловский уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие драматурга. Это был спектакль с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli в Неаполе.В моссоветовской версии смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. "Спектакль следует традиции режиссера-постановщика в трактовке классики, не искажая, а скорее подчеркивая и раскрывая идеи Шекспира," — объясняет пресс-служба театра.
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новости культуры, театр, театр имени моссовета, юлия высоцкая, андрей кончаловский, спектакль
05:05 23.04.2022
 
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского

В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского с Высоцкой

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "Укрощение строптивой" в постановке Андрея Кончаловского. В главной роли — Юлия Высоцкая.

Это первая часть задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Идея проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в мир драматурга.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой
1 из 3

Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой
2 из 3

Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Алексей Розин в роли Петручио в спектакле "Укрощение строптивой"

Актер Алексей Розин в роли Петручио в сцене из спектакля Укрощение строптивой
3 из 3

Алексей Розин в роли Петручио в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Алексей Розин в роли Петручио в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
"Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь", — считает Кончаловский.
В дальнейшем планируются постановки по пьесам "Макбет" и "Буря".
К комедии "Укрощение строптивой" Кончаловский уже обращался в 2014 году, когда отмечалось 450-летие драматурга. Это был спектакль с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli в Неаполе.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой
1 из 4

Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Александр Филиппенко в роли Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой"

Актер Александр Филиппенко в роли Баптиста в сцене из спектакля Укрощение строптивой
2 из 4

Александр Филиппенко в роли Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа) в спектакле "Укрощение строптивой"

Актеры Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио в сцене из спектакля Укрощение строптивой
3 из 4

Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа) в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актеры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"

Актеры в сцене из спектакля Укрощение строптивой
4 из 4

Актеры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 4

Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Александр Филиппенко в роли Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа) в спектакле "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Актеры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В моссоветовской версии смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. "Спектакль следует традиции режиссера-постановщика в трактовке классики, не искажая, а скорее подчеркивая и раскрывая идеи Шекспира," — объясняет пресс-служба театра.
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