https://ria.ru/20220423/sklady-1785058344.html

ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь

ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь - РИА Новости, 23.04.2022

ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь

Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:29

2022-04-23T10:29

2022-04-23T11:16

обострение ситуации в днр и лнр

украина

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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Конашенков о сбитых вертолетах и уничтожении военных объектах ВСУ Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-23T10:29 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, войска воздушно-космической обороны, россия