https://ria.ru/20220423/sklady-1785058344.html
ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь
ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь - РИА Новости, 23.04.2022
ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь
Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:29
2022-04-23T10:29
2022-04-23T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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Конашенков о сбитых вертолетах и уничтожении военных объектах ВСУ
Более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-23T10:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, войска воздушно-космической обороны, россия
10:29 23.04.2022 (обновлено: 11:16 23.04.2022)
ВС России уничтожили более 60 военных объектов на Украине за ночь
Минобороны: ВС России уничтожили 66 украинских военных объектов за ночь