https://ria.ru/20220423/shturm-1785049389.html

Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия

Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия - РИА Новости, 23.04.2022

Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:51

2022-04-23T08:51

2022-04-23T08:51

захват капитолия в вашингтоне

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия.Ранее газета New York Times сообщила, что в ее распоряжение поступил телефонный разговор Маккарти, в котором он утверждал, что Трамп признавал некоторую ответственность за события, приведшие к штурму Капитолия."Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность", - сказал Трамп в интервью Wall Street Journal.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты президентских выборов.

https://ria.ru/20220130/shturm-1770166231.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, сша