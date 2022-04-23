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Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия - РИА Новости, 23.04.2022
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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20220423/shturm-1785049389.html
Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия
Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия - РИА Новости, 23.04.2022
Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:51
2022-04-23T08:51
захват капитолия в вашингтоне
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия.Ранее газета New York Times сообщила, что в ее распоряжение поступил телефонный разговор Маккарти, в котором он утверждал, что Трамп признавал некоторую ответственность за события, приведшие к штурму Капитолия."Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность", - сказал Трамп в интервью Wall Street Journal.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты президентских выборов.
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в мире, дональд трамп, сша
08:51 23.04.2022
 
Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия

Экс-президент США Трамп заявил, что не признавал ответственность за штурм Капитолия

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отрицает, что признавал ответственность за штурм Капитолия.
Ранее газета New York Times сообщила, что в ее распоряжение поступил телефонный разговор Маккарти, в котором он утверждал, что Трамп признавал некоторую ответственность за события, приведшие к штурму Капитолия.
"Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность", - сказал Трамп в интервью Wall Street Journal.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.
В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты президентских выборов.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 07:56Захват Капитолия в Вашингтоне
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