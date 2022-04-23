https://ria.ru/20220423/shakhta-1785054664.html
Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье
Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье - РИА Новости, 23.04.2022
Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье
Информация о взрыве и эвакуации на шахте Гайского горно-обогатительного комбината не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:48
2022-04-23T09:48
2022-04-23T10:27
оренбургская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Информация о взрыве и эвакуации на шахте Гайского горно-обогатительного комбината не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее сообщалось, что при взрыве на предприятии погибли три человека."При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия установит специальная комиссия, а администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибших и пообещало оказать им необходимую помощь.О взрыве на шахте ГОКа сообщили в прокуратуре Оренбургской области. По информации ведомства, около 8:50 по местному времени (6:50 мск) на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества. В шахте в тот момент находился 91 работник, 88 удалось эвакуировать. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.
https://ria.ru/20220423/shakhtery-1785054092.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
09:48 23.04.2022 (обновлено: 10:27 23.04.2022)
Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье
"Гайский ГОК" опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье, где погибли три человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Информация о взрыве и эвакуации на шахте Гайского горно-обогатительного комбината не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что при взрыве на предприятии погибли три человека.
"При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия установит специальная комиссия, а администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам.
Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибших и пообещало оказать им необходимую помощь.
О взрыве на шахте ГОКа сообщили в прокуратуре Оренбургской области
. По информации ведомства, около 8:50 по местному времени (6:50 мск) на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества. В шахте в тот момент находился 91 работник, 88 удалось эвакуировать. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.