https://ria.ru/20220423/shakhta-1785054664.html

Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье

Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье - РИА Новости, 23.04.2022

Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье

Информация о взрыве и эвакуации на шахте Гайского горно-обогатительного комбината не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:48

2022-04-23T09:48

2022-04-23T10:27

оренбургская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154059/11/1540591158_0:305:2931:1954_1920x0_80_0_0_0253b8b4ae0014b4743a5c3764afe427.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Информация о взрыве и эвакуации на шахте Гайского горно-обогатительного комбината не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее сообщалось, что при взрыве на предприятии погибли три человека."При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины происшествия установит специальная комиссия, а администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибших и пообещало оказать им необходимую помощь.О взрыве на шахте ГОКа сообщили в прокуратуре Оренбургской области. По информации ведомства, около 8:50 по местному времени (6:50 мск) на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества. В шахте в тот момент находился 91 работник, 88 удалось эвакуировать. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.

https://ria.ru/20220423/shakhtery-1785054092.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)