Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва" - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/sevastopol-1785034173.html
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва"
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва" - РИА Новости, 23.04.2022
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва"
Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T00:06
2022-04-23T00:07
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783460240_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9a648dabdd48923244d1d089cf4cdad5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Один военнослужащий ракетного крейсера "Москва" при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщало Минобороны РФ.По словам губернатора, Иван Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.Свою жизнь старший мичман связал со службой Родине, сначала служил по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля "Ладный" ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере "Москва". В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
https://ria.ru/20220422/flot-1785026270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783460240_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70b3938056ca2dcc156842eedbbb442b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
00:06 23.04.2022 (обновлено: 00:07 23.04.2022)
 
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва"

В Севастополе простились с погибшим старшим мичманом крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Один военнослужащий ракетного крейсера "Москва" при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщало Минобороны РФ.
"Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. Старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Москва" 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота… Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, Иван Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.
Свою жизнь старший мичман связал со службой Родине, сначала служил по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля "Ладный" ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере "Москва". В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 22:08
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала