https://ria.ru/20220423/sevastopol-1785034173.html
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва"
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва" - РИА Новости, 23.04.2022
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва"
Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T00:06
2022-04-23T00:06
2022-04-23T00:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Один военнослужащий ракетного крейсера "Москва" при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщало Минобороны РФ.По словам губернатора, Иван Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.Свою жизнь старший мичман связал со службой Родине, сначала служил по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля "Ладный" ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере "Москва". В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
https://ria.ru/20220422/flot-1785026270.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество
00:06 23.04.2022 (обновлено: 00:07 23.04.2022)
В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера "Москва"
В Севастополе простились с погибшим старшим мичманом крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости.
Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом ракетного крейсера "Москва" Иваном Вахрушевым, сообщил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Один военнослужащий ракетного крейсера "Москва" при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщало Минобороны РФ.
"Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. Старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Москва" 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота… Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, Иван Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.
Свою жизнь старший мичман связал со службой Родине, сначала служил по призыву, в 2000-м году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля "Ладный" ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере "Москва". В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.