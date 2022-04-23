https://ria.ru/20220423/sderzhivanie-1785043247.html

Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая

Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая - РИА Новости, 23.04.2022

Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая

США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, судя по всему, обкатывают будущий механизм сдерживания Китая, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:41

2022-04-23T06:41

2022-04-23T06:42

сша

россия

украина

в мире

китай

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, судя по всему, обкатывают будущий механизм сдерживания Китая, заявил РИА Новости дипломатический источник.Он подчеркнул, что предпринимаемые сейчас скоординированные санкционные меры - это "попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем".Источник напомнил, что при администрации Дональда Трампа трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена. Но если посмотреть на ситуацию середины прошлого года, уже при администрации Джо Байдена, то холодная торговая война между США и Евросоюзом начала сходить на нет: стороны в том числе договорились по мораторию на ряд пошлин, был урегулирован спор Airbus и Boeing, запущен трансатлантический Совет по торговле и технологиям (ТТК)."Нынешняя ситуация – выстраивание этого фронта. И мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается", - отметил источник.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели несколько "пактов" антироссийских санкций - секторальных и персональных. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

сша

россия

украина

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире, китай