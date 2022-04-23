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Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая - РИА Новости, 23.04.2022
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Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая
Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая - РИА Новости, 23.04.2022
Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая
США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, судя по всему, обкатывают будущий механизм сдерживания Китая, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:41
2022-04-23T06:42
сша
россия
украина
в мире
китай
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, судя по всему, обкатывают будущий механизм сдерживания Китая, заявил РИА Новости дипломатический источник.Он подчеркнул, что предпринимаемые сейчас скоординированные санкционные меры - это "попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем".Источник напомнил, что при администрации Дональда Трампа трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена. Но если посмотреть на ситуацию середины прошлого года, уже при администрации Джо Байдена, то холодная торговая война между США и Евросоюзом начала сходить на нет: стороны в том числе договорились по мораторию на ряд пошлин, был урегулирован спор Airbus и Boeing, запущен трансатлантический Совет по торговле и технологиям (ТТК)."Нынешняя ситуация – выстраивание этого фронта. И мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается", - отметил источник.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели несколько "пактов" антироссийских санкций - секторальных и персональных. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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сша, россия, украина, в мире, китай
06:41 23.04.2022 (обновлено: 06:42 23.04.2022)
 
Источник: США используют санкции для "обкатки" механизма сдерживания Китая

США используют антироссийские санкции для "обкатки" будущего механизма сдерживания Китая

© AP Photo / Jose Luis MaganaСША
США - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, судя по всему, обкатывают будущий механизм сдерживания Китая, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Цель США одна: подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития нашей страны, разрушить нашу экономику. Но вот все эти механизмы, которые выстраиваются сейчас в отношении противостояния нам, это те шаги, которые не удалось согласовать после 2014 года, это создание единого с Евросоюзом санкционного фронта", - сказал источник.
Он подчеркнул, что предпринимаемые сейчас скоординированные санкционные меры - это "попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем".
Источник напомнил, что при администрации Дональда Трампа трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена. Но если посмотреть на ситуацию середины прошлого года, уже при администрации Джо Байдена, то холодная торговая война между США и Евросоюзом начала сходить на нет: стороны в том числе договорились по мораторию на ряд пошлин, был урегулирован спор Airbus и Boeing, запущен трансатлантический Совет по торговле и технологиям (ТТК).
"Нынешняя ситуация – выстраивание этого фронта. И мы являемся сейчас объектом, на котором этот механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается", - отметил источник.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели несколько "пактов" антироссийских санкций - секторальных и персональных. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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