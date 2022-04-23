10:23 23.04.2022 (обновлено: 15:21 23.04.2022)
Рогозин показал, насколько "Сармат" быстрее "Воеводы"
Глава "Роскосмоса" Рогозин показал, насколько "Сармат" быстрее "Воеводы"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в Telegram-канале видеоролик, на котором видно, насколько быстрее межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" набирает скорость, чем ее предшественница "Воевода".
На кадрах можно заметить выход тягачей с ракетами, загрузку носителя в пусковую шахту, первые несколько секунд после старта старой и новой ракет, а также траекторию полета новой. Уточняется, что по сравнению с "Воеводой" "Сармат" способен поражать цели на практически неограниченных дальностях.
Первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк. Как заявили в Минобороны, удалось подтвердить расчетные характеристики на всех этапах полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
"Сармат" разработал Центр имени Макеева, а выпускать его будет "Красмаш" (оба предприятия входят в структуру "Роскосмоса"). После завершения программы испытаний ракетный комплекс поступит на вооружение. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка к этому головного полка.
"Сармат" призван заменить ракеты "Воевода". Он способен поражать цели на больших дальностях и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
Новый носитель должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.
21 апреля, 17:10Во Франции назвали запуск "Сармата" сигналом для США