https://ria.ru/20220423/sarmat-1785057662.html

Рогозин показал, насколько "Сармат" быстрее "Воеводы"

Рогозин показал, насколько "Сармат" быстрее "Воеводы" - РИА Новости, 23.04.2022

Рогозин показал, насколько "Сармат" быстрее "Воеводы"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в Telegram-канале видеоролик, на котором видно, насколько быстрее межконтинентальная баллистическая ракета... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:23

2022-04-23T10:23

2022-04-23T15:21

новое оружие россии

безопасность

россия

брюссель

плесецк

роскосмос

нато

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в Telegram-канале видеоролик, на котором видно, насколько быстрее межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" набирает скорость, чем ее предшественница "Воевода".На кадрах можно заметить выход тягачей с ракетами, загрузку носителя в пусковую шахту, первые несколько секунд после старта старой и новой ракет, а также траекторию полета новой. Уточняется, что по сравнению с "Воеводой" "Сармат" способен поражать цели на практически неограниченных дальностях."Впрочем, по натовской классификации "Воевода" — это, прости господи, "Сатана", а "Сармат" они назвали "Сатаной-2". Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО, ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0", — написал Рогозин.Первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк. Как заявили в Минобороны, удалось подтвердить расчетные характеристики на всех этапах полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке."Сармат" разработал Центр имени Макеева, а выпускать его будет "Красмаш" (оба предприятия входят в структуру "Роскосмоса"). После завершения программы испытаний ракетный комплекс поступит на вооружение. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка к этому головного полка."Сармат" призван заменить ракеты "Воевода". Он способен поражать цели на больших дальностях и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. Новый носитель должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.

https://ria.ru/20220421/raketa-1784756793.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, брюссель, плесецк, роскосмос, нато, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)