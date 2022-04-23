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Чавушоглу: Греция поднимает тему присоединения Турции к санкциям против РФ - РИА Новости, 23.04.2022
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Чавушоглу: Греция поднимает тему присоединения Турции к санкциям против РФ
Чавушоглу: Греция поднимает тему присоединения Турции к санкциям против РФ - РИА Новости, 23.04.2022
Чавушоглу: Греция поднимает тему присоединения Турции к санкциям против РФ
Греция поднимает на заседаниях ЕС вопрос о неприсоединении Турции к санкциям против России, Анкаре известна причина таких действий, заявил глава МИД Турции... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:33
2022-04-23T23:47
в мире
греция
украина
мевлют чавушоглу
донбасс
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АНКАРА, 23 апр – РИА Новости. Греция поднимает на заседаниях ЕС вопрос о неприсоединении Турции к санкциям против России, Анкаре известна причина таких действий, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Нам не говорят: "Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться". Есть только Греция и сторона греков-киприотов. Они поднимают этот вопрос на заседаниях Европейского союза. Причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию", - приводит слова Чавушоглу Гостелеканал Trt.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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в мире, греция, украина, мевлют чавушоглу, донбасс
23:33 23.04.2022 (обновлено: 23:47 23.04.2022)
 
Чавушоглу: Греция поднимает тему присоединения Турции к санкциям против РФ

Мевлют Чавушоглу: Греция поднимает в ЕС тему присоединения Турции к санкциям против России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 апр – РИА Новости. Греция поднимает на заседаниях ЕС вопрос о неприсоединении Турции к санкциям против России, Анкаре известна причина таких действий, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нам не говорят: "Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться". Есть только Греция и сторона греков-киприотов. Они поднимают этот вопрос на заседаниях Европейского союза. Причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию", - приводит слова Чавушоглу Гостелеканал Trt.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Афины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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В миреГрецияУкраинаМевлют ЧавушоглуДонбасс
 
 
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