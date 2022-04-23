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Санкции в отношении России не ведут к миру, заявили в МИД Аргентины - РИА Новости, 23.04.2022
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Санкции в отношении России не ведут к миру, заявили в МИД Аргентины
Санкции в отношении России не ведут к миру, заявили в МИД Аргентины - РИА Новости, 23.04.2022
Санкции в отношении России не ведут к миру, заявили в МИД Аргентины
Санкции в отношении России не являются путем для достижения мира, Аргентина не пойдет на такие действия, сообщил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:28
2022-04-23T22:28
в мире
аргентина
сергей лавров
украина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Санкции в отношении России не являются путем для достижения мира, Аргентина не пойдет на такие действия, сообщил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро."Объявление санкций и блокад не является продуктивным (путем) достижения мира, диалога и дипломатических переговоров", - сказал он в интервью аргентинскому агентству Telam.Аргентина призывает стороны к диалогу, добавил Кафьеро.Он пояснил, что сегодня в Аргентине нет нормативно-правовой базы для введения односторонних санкций. "На самом деле есть закон, который запрещает это", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220423/argentina-1785082882.html
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в мире, аргентина, сергей лавров, украина
22:28 23.04.2022
 
Санкции в отношении России не ведут к миру, заявили в МИД Аргентины

Глава МИД Аргентины Кафьеро: санкции в отношении России не приведут к миру

© Фото предоставлено Сенатом провинции Буэнос-АйресЗдание сената провинции Буэнос-Айрес
Здание сената провинции Буэнос-Айрес
© Фото предоставлено Сенатом провинции Буэнос-Айрес
Здание сената провинции Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Санкции в отношении России не являются путем для достижения мира, Аргентина не пойдет на такие действия, сообщил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро.
"Объявление санкций и блокад не является продуктивным (путем) достижения мира, диалога и дипломатических переговоров", - сказал он в интервью аргентинскому агентству Telam.
Аргентина призывает стороны к диалогу, добавил Кафьеро.
Он пояснил, что сегодня в Аргентине нет нормативно-правовой базы для введения односторонних санкций. "На самом деле есть закон, который запрещает это", - сказал министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 14:36
Аргентина ввела санкции против израильской нефтяной компании
 
В миреАргентинаСергей ЛавровУкраина
 
 
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