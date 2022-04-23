https://ria.ru/20220423/samolety-1785109735.html

Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию - РИА Новости, 23.04.2022

Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:24

2022-04-23T19:24

2022-04-23T20:15

в мире

турция

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg

АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу."Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", — приводит слова министра газета Sabah.По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии "полеты прекратились".Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтрё, затрагивающей судоходство в черноморских проливах.

https://ria.ru/20220410/turtsiya-1782763461.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, мевлют чавушоглу