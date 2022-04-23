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Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию - РИА Новости, 23.04.2022
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Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию - РИА Новости, 23.04.2022
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:24
2022-04-23T20:15
в мире
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу."Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", — приводит слова министра газета Sabah.По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии "полеты прекратились".Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтрё, затрагивающей судоходство в черноморских проливах.
https://ria.ru/20220410/turtsiya-1782763461.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу
19:24 23.04.2022 (обновлено: 20:15 23.04.2022)
 
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", — приводит слова министра газета Sabah.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии "полеты прекратились".
Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтрё, затрагивающей судоходство в черноморских проливах.
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В миреТурцияМевлют Чавушоглу
 
 
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