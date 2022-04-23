https://ria.ru/20220423/samolety-1785109735.html
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию - РИА Новости, 23.04.2022
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:24
2022-04-23T19:24
2022-04-23T20:15
в мире
турция
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу."Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля", — приводит слова министра газета Sabah.По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии "полеты прекратились".Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтрё, затрагивающей судоходство в черноморских проливах.
https://ria.ru/20220410/turtsiya-1782763461.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мевлют чавушоглу
19:24 23.04.2022 (обновлено: 20:15 23.04.2022)
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию