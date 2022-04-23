https://ria.ru/20220423/ruka-1785034688.html

Байден вновь протянул руку в никуда

Байден вновь протянул руку в никуда - РИА Новости, 23.04.2022

Байден вновь протянул руку в никуда

Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T00:25

2022-04-23T00:25

2022-04-23T01:40

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.Байден завершил поездку по стране речью о предлагаемых реформах, и когда он попрощался со зрителями, то обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Позади никого не было. Президент США сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку пустоте. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.

https://ria.ru/20220422/bayden-1784844868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша