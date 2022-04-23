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Байден вновь протянул руку в никуда - РИА Новости, 23.04.2022
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Байден вновь протянул руку в никуда
Байден вновь протянул руку в никуда - РИА Новости, 23.04.2022
Байден вновь протянул руку в никуда
Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T00:25
2022-04-23T01:40
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.Байден завершил поездку по стране речью о предлагаемых реформах, и когда он попрощался со зрителями, то обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Позади никого не было. Президент США сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку пустоте. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
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в мире, сша
00:25 23.04.2022 (обновлено: 01:40 23.04.2022)
 
Байден вновь протянул руку в никуда

Президент США Джо Байден вновь протянул руку пустоте после выступления в Сиэтле

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.
Байден завершил поездку по стране речью о предлагаемых реформах, и когда он попрощался со зрителями, то обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Позади никого не было. Президент США сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку пустоте. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
 
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