https://ria.ru/20220423/ruka-1785034688.html
Байден вновь протянул руку в никуда
Байден вновь протянул руку в никуда - РИА Новости, 23.04.2022
Байден вновь протянул руку в никуда
Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T00:25
2022-04-23T00:25
2022-04-23T01:40
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.Байден завершил поездку по стране речью о предлагаемых реформах, и когда он попрощался со зрителями, то обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Позади никого не было. Президент США сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку пустоте. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было. Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
https://ria.ru/20220422/bayden-1784844868.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
00:25 23.04.2022 (обновлено: 01:40 23.04.2022)
Байден вновь протянул руку в никуда
Президент США Джо Байден вновь протянул руку пустоте после выступления в Сиэтле