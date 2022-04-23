https://ria.ru/20220423/rossiya-1785055259.html

Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму

Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму - РИА Новости, 23.04.2022

Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:53

2022-04-23T09:53

2022-04-23T09:53

политика

владимир путин

россия

туркмения

сердар бердымухамедов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152610/65/1526106590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd80772e1143ceded4d70fc1f58f15.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщается на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях", - говорится в сообщении.Президент отметил, что совместными усилиями РФ и Туркменистан обеспечат дальнейшее упрочение стратегического партнёрства.

https://ria.ru/20220319/turkmeniya-1778985613.html

россия

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, россия, туркмения, сердар бердымухамедов