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Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму - РИА Новости, 23.04.2022
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Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму - РИА Новости, 23.04.2022
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:53
2022-04-23T09:53
политика
владимир путин
россия
туркмения
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщается на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях", - говорится в сообщении.Президент отметил, что совместными усилиями РФ и Туркменистан обеспечат дальнейшее упрочение стратегического партнёрства.
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политика, владимир путин, россия, туркмения, сердар бердымухамедов
09:53 23.04.2022
 
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму

Президент Путин поздравил Бердымухамедова с 20-летием Договора о дружбе и сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСкульптура народного героя Туркменистана в Ашхабаде
Скульптура народного героя Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Скульптура народного героя Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщается на сайте Кремля.
"Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что совместными усилиями РФ и Туркменистан обеспечат дальнейшее упрочение стратегического партнёрства.
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 10:31
Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияТуркменияСердар Бердымухамедов
 
 
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