https://ria.ru/20220423/rossiya-1785055259.html
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму - РИА Новости, 23.04.2022
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:53
2022-04-23T09:53
2022-04-23T09:53
политика
владимир путин
россия
туркмения
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова со знаменательным юбилеем - 20-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщается на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях", - говорится в сообщении.Президент отметил, что совместными усилиями РФ и Туркменистан обеспечат дальнейшее упрочение стратегического партнёрства.
https://ria.ru/20220319/turkmeniya-1778985613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, туркмения, сердар бердымухамедов
Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму
Президент Путин поздравил Бердымухамедова с 20-летием Договора о дружбе и сотрудничестве