https://ria.ru/20220423/rezervy-1784988565.html
Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы
Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы - РИА Новости, 23.04.2022
Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы
Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов, однако почти половина заморожена. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Москва готовит... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:00
2022-04-23T08:00
2022-04-23T08:04
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
украина
оон
международные резервы
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов, однако почти половина заморожена. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Москва готовит судебные иски. Куда можно обратиться, каковы шансы на успех и не отдадут ли эти деньги Украине — разбиралось РИА Новости.Отжали резервыЗамороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.По данным годового отчета ЦБ, золота там — 21,5 процента, юаня — 17,1, других валют — 61,4. Регулятор отмечал, что и после заморозки резервов достаточно. Всего к концу 2021-го было 481,4 миллиарда в валюте и 131,5 — в золоте.Разумеется, Москва намерена судиться. "Мы будем готовить иски. <…> Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Будет сложноПоскольку незаконно блокированное находится в разных западных банках, исков подготовят несколько. Москва может обратиться в национальные инстанции. Скажем, в британский Высокий суд — его коммерческое подразделение вправе принимать решения по Банку Англии. Аналогично — в США и других странах. Еще есть Международный суд ООН и Суд Европейского союза."Например, стоило бы доказать в Суде ЕС превышение полномочий Совета ЕС, поскольку правовая система Евросоюза столь радикальных и беспрецедентных действий не предусматривает", — рассуждает политолог Евгений Королев.По мнению наблюдателей, шансы на успех невелики, а сам процесс будет длительным и растянется на годы. Так, в США еще никто не смог оспорить заморозку активов: это пыталась сделать Ливия, КНДР даже не пробовала."Общество искусственно взвинчено, настроено против России: противозаконные меры выдают за благое дело. Но даже если это все отбросить и представить справедливый суд, перспективы непонятны. Замораживали резервы Ирана и Венесуэлы. Тегеран в позапрошлом году частично отсудил средства, тяжба продолжается, а Каракас ничего не добился. Это очень долгая история", — добавляет Виталий Тепикин, член Ассоциации европейских исследований при РАН.Тем не менее судиться более чем целесообразно. Запад намеренно создал проблемы с обслуживанием внешнего долга России, и это надо продемонстрировать. Отстаивать свою правоту необходимо и затем, чтобы данный политический инструмент не стал привычным.На низком стартеСитуация осложняется и тем, что на российские активы претендует Киев. Как уверял в конце марта замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, вместе с западными партнерами "разрабатывается механизм конфискации". А советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждал, что средства ЦБ России якобы уже зарезервировали для украинцев. В Великобритании тогда признали, что это может быть "очередной мерой" против Москвы.Но прецедентов и никаких правовых оснований для подобного нет. Это стало бы нарушением всех возможных международных норм. Кстати, Франция, тоже заморозившая активы ЦБ, заявила, что передавать их Украине не собирается. Хотя и здесь перспективы неясны."В любом случае Москве надо обращаться в международный суд. Скорее всего, объем заблокированных средств приравняют ущербу, нанесенному украинской стороне. Подсчеты будут, разумеется, субъективными и не в пользу России", — предполагает Степан Сумин, управляющий активами Cresco Finance.Более того, Россия в таком случае ответит жесткими контрсанкциями: национализацией имущества британских и американских компаний, присвоением интеллектуальной собственности.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, украина, оон, международные резервы
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов, однако почти половина заморожена. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Москва готовит судебные иски. Куда можно обратиться, каковы шансы на успех и не отдадут ли эти деньги Украине — разбиралось РИА Новости.
Отжали резервы
Замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.
По данным годового отчета ЦБ, золота там — 21,5 процента, юаня — 17,1, других валют — 61,4. Регулятор отмечал, что и после заморозки резервов достаточно. Всего к концу 2021-го было 481,4 миллиарда в валюте и 131,5 — в золоте.
Разумеется, Москва намерена судиться. "Мы будем готовить иски. <…> Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Будет сложно
Поскольку незаконно блокированное находится в разных западных банках, исков подготовят несколько. Москва может обратиться в национальные инстанции. Скажем, в британский Высокий суд — его коммерческое подразделение вправе принимать решения по Банку Англии. Аналогично — в США и других странах. Еще есть Международный суд ООН и Суд Европейского союза.
"Например, стоило бы доказать в Суде ЕС превышение полномочий Совета ЕС, поскольку правовая система Евросоюза столь радикальных и беспрецедентных действий не предусматривает", — рассуждает политолог Евгений Королев.
По мнению наблюдателей, шансы на успех невелики, а сам процесс будет длительным и растянется на годы. Так, в США еще никто не смог оспорить заморозку активов: это пыталась сделать Ливия, КНДР даже не пробовала.
"Такова специфика самой судебной системы. В США и Великобритании действует прецедентное право, а подобных прецедентов практически нет. Кроме того, сейчас все вердикты западных инстанций политически мотивированные", — указывает Валерий Полховский, аналитик ГК Forex Club.
"Общество искусственно взвинчено, настроено против России: противозаконные меры выдают за благое дело. Но даже если это все отбросить и представить справедливый суд, перспективы непонятны. Замораживали резервы Ирана и Венесуэлы. Тегеран в позапрошлом году частично отсудил средства, тяжба продолжается, а Каракас ничего не добился. Это очень долгая история", — добавляет Виталий Тепикин, член Ассоциации европейских исследований при РАН.
Тем не менее судиться более чем целесообразно. Запад намеренно создал проблемы с обслуживанием внешнего долга России, и это надо продемонстрировать. Отстаивать свою правоту необходимо и затем, чтобы данный политический инструмент не стал привычным.
На низком старте
Ситуация осложняется и тем, что на российские активы претендует Киев. Как уверял в конце марта замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, вместе с западными партнерами "разрабатывается механизм конфискации". А советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждал, что средства ЦБ России якобы уже зарезервировали для украинцев. В Великобритании тогда признали, что это может быть "очередной мерой" против Москвы.
Но прецедентов и никаких правовых оснований для подобного нет. Это стало бы нарушением всех возможных международных норм. Кстати, Франция, тоже заморозившая активы ЦБ, заявила, что передавать их Украине не собирается. Хотя и здесь перспективы неясны.
"В любом случае Москве надо обращаться в международный суд. Скорее всего, объем заблокированных средств приравняют ущербу, нанесенному украинской стороне. Подсчеты будут, разумеется, субъективными и не в пользу России", — предполагает Степан Сумин, управляющий активами Cresco Finance.
Аналитики предупреждают: если антироссийский альянс все же конфискует ЗВР России, это сильно ударит по десятилетиями выстраивавшейся мировой финансовой системе. Крупные экономики постепенно откажутся от управления резервами в иностранной валюте, поскольку это не выполняет главную функцию: гарантировать устойчивость государства, считает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве.
Более того, Россия в таком случае ответит жесткими контрсанкциями: национализацией имущества британских и американских компаний, присвоением интеллектуальной собственности.