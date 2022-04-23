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Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России
Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России - РИА Новости, 23.04.2022
Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России
Малайзия надеется, что "Аэрофлот" откроет прямые рейсы в Куала-Лумпур, пока с российскими властями обсуждаются чартеры из Петербурга и Москвы, заявил в интервью РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T07:05
2022-04-23T07:05
2022-04-23T16:26
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Малайзия надеется, что "Аэрофлот" откроет прямые рейсы в Куала-Лумпур, пока с российскими властями обсуждаются чартеры из Петербурга и Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Вопрос прямого авиасообщения между нашими странами обсуждается в совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Вопрос прямого авиасообщения находится на повестке дня. Я, как посол, очень рассчитываю, что "Аэрофлот" вскоре сможет открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур", — сказал дипломат.Он добавил, что решение вопроса открытия прямых рейсов между двумя странами важно для обеих сторон.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, аэрофлот, малайзия, россия, новости - туризм
07:05 23.04.2022 (обновлено: 16:26 23.04.2022)
Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России
Посол Малайзии Чандран выразил надежду, что "Аэрофлот" откроет прямые рейсы в Куала-Лумпур