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Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России

Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России - РИА Новости, 23.04.2022

Посол Малайзии прокомментировал открытие прямых рейсов из России

Малайзия надеется, что "Аэрофлот" откроет прямые рейсы в Куала-Лумпур, пока с российскими властями обсуждаются чартеры из Петербурга и Москвы, заявил в интервью РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T07:05

2022-04-23T07:05

2022-04-23T16:26

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Малайзия надеется, что "Аэрофлот" откроет прямые рейсы в Куала-Лумпур, пока с российскими властями обсуждаются чартеры из Петербурга и Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Вопрос прямого авиасообщения между нашими странами обсуждается в совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Вопрос прямого авиасообщения находится на повестке дня. Я, как посол, очень рассчитываю, что "Аэрофлот" вскоре сможет открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур", — сказал дипломат.Он добавил, что решение вопроса открытия прямых рейсов между двумя странами важно для обеих сторон.

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Максим Горбачев

в мире, аэрофлот, малайзия, россия, новости - туризм