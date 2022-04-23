https://ria.ru/20220423/relikviya-1784977725.html

"Ватикан об этом молчал". Кто владеет важнейшей христианской реликвией

"Ватикан об этом молчал". Кто владеет важнейшей христианской реликвией - РИА Новости, 23.04.2022

"Ватикан об этом молчал". Кто владеет важнейшей христианской реликвией

С распятием и воскресением Иисуса Христа тесно связана история одной святыни — Плата Вероники. По преданию, на полотне запечатлен лик Спасителя в последние часы РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:04

религия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

овьедо

испания

иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Никита Бизин. С распятием и воскресением Иисуса Христа тесно связана история одной святыни — Плата Вероники. По преданию, на полотне запечатлен лик Спасителя в последние часы земной жизни. Правда, где именно сейчас реликвия, доподлинно не известно. О версиях исследователей — в материале РИА Новости.Показывают издалекаУпоминаний о столь значимой святыне нет ни в одном из Евангелий. Зато сохранилась древняя легенда, которую относят к VII веку.Среди множества людей, которые сопровождали Христа на Голгофу, была жительница Иерусалима по имени Береника (Вероника в латинской традиции). Увидев, что Господь упал под тяжестью креста, она сняла с головы платок и подала Иисусу. Тот вытер с лица кровь и пот, и на полотне чудесным образом отпечатался Божественный лик.Этой же тканью затем накрыли лицо распятого. А после воскресения Вероника оставила Плат у себя. Позже многие больные и немощные с помощью него исцелялись.Вести об этом дошли до римского императора Тиберия, который был тяжело болен. Узнав о чудесных свойствах полотна, он послал за Вероникой. Коснувшись ткани, правитель тотчас вылечился. А женщина осталась жить в городе и перед смертью отдала святыню епископу Клименту.Согласно общепринятой версии, с тех пор Плат хранят в ватиканском соборе Святого Петра, куда ежегодно съезжаются на поклонение тысячи католиков. Вот только увидеть реликвию нельзя: в 1628-м папа Урбан VIII запретил публично демонстрировать полотно.Из-за этого подлинность святыни оспаривают. Собственно, и сам Ватикан дает поводы для сомнений. Так, в 2006-м папа Бенедикт XVI совершил паломничество в Маннопелло (небольшой город в 250 километрах от Рима), чтобы поклониться… Плату Вероники.Вписывается в рамкиВсе жители Маннопелло уверены, что знают, как святыня оказалась тут. Пятьсот лет назад в город пришел странник и передал приходскому священнику сверток со словами: "Береги как дар небес".Некоторые исследователи, однако, считают, что все было гораздо прозаичнее: реликвию попросту украли из Ватикана. Там, по их мнению, сейчас хранится подделка. Этой версии, например, придерживается немецкий историк-ватиканист Пауль Бадде, которому в 2005-м удалось изучить артефакт.По его словам, на полотне почти ничего не видно. Но, всмотревшись, можно различить лицо мужчины, глаза которого явно закрыты."Остались немногочисленные воспоминания очевидцев. Из них следует, что до начала XVI века на ватиканском Плате глаза у Христа, наоборот, открыты", — отмечал Бадде.Также выяснилось, что полотно из собора Святого Петра значительно больше рамки, в которую помещено. Она, по словам ученого, по размерам явно подходит святыне из Маннопелло.Католический священник Хайнрих Пфайффер обращает внимание на другую деталь: полотно из итальянского городка выполнено из виссона — особой материи, которая в древности ценилась буквально на вес золота."Материал огнеупорный, невосприимчивый к воздействию кислот, щелочей и даже воды. Но главное, не поддается окраске никакими веществами. А следовательно, нарисовать на нем изображение никто не мог", — объясняет Пфайффер.Сударь из ОвьедоСогласно третьей версии, Плат Вероники находится в кафедральном соборе города Овьедо (Испания). Предание, записанное местным епископом XII века, гласит: в 614-м, спасаясь от персидского завоевания, христиане вывезли святыню из Иерусалима в Испанию.В XX столетии ученые решили проверить легенду. В 1989-м сударь (в переводе с латинского — "платок для вытирания пота с лица") из Овьедо тщательно изучили. Причем анализ проводила команда, исследовавшая Туринскую плащаницу.Оказалось, между двумя реликвиями есть прямая связь. Швейцарский ботаник и криминалист Макс Фрей подтвердил "путешествие" сударя из Иерусалима — через север Африки — в Испанию."Мы обнаружили на образцах ткани пыльцу шести растений. Два из них растут только в Палестине, а остальные — в Северной Африке и Испании. Например, один из видов чертополоха есть на сравнительно небольшой территории между Ливаном и Иерусалимом", — указывает Фрей.Пыльцу этого растения нашли и на плате из Турина. Кроме того, нити, из которых соткан сударь, имеют тот же редкий тип Z-образного скручивания, что и основная ткань Плащаницы.А ученые из Испанского центра исследователей Плащаницы сумели восстановить картину смерти человека, чье лицо покрывала ткань из Овьедо."Это взрослый мужчина среднего роста, нормального телосложения, с усами, бородой и длинными волосами. Анализ коричневых пятен на ткани свидетельствует о том, что человек находился в вертикальном положении с поднятыми руками. Голова в момент смерти была наклонена под углом 70 градусов вперед, подбородок практически лежал на груди", — рассказывает руководитель исследования патологоанатом Хосе Виллалайн.Эксперты заключили — это типичная картина распятия на кресте. В легких скапливается большое количество плевральной жидкости, становится трудно дышать. Человек пытается приподняться и перенести вес на ноги. Постепенно наступает смерть от удушья. После, когда тело двигают, плевральная жидкость вытекает через ноздри. Следы такого типа и видны на сударе.По словам Виллалайна, судя по этим данным, ткань из Овьедо можно считать подлинным Платом Вероники. Впрочем, ученые подчеркивают: для полной уверенности необходимы более тщательные исследования.

https://ria.ru/20190323/1551861741.html

овьедо

испания

иерусалим

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

бенедикт xvi (йозеф ратцингер), овьедо, испания, иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение