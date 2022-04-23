https://ria.ru/20220423/rebenok-1785078141.html
На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа
На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа - РИА Новости, 23.04.2022
На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа
Ребенок погиб, выпав из окна квартиры шестого этажа на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T13:49
2022-04-23T13:49
2022-04-23T15:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ребенок погиб, выпав из окна квартиры шестого этажа на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления <…> "причинение смерти по неосторожности", — сказала она.По данным следствия, утром 23 апреля мальчик 2018 года рождения, оставшись без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала его вес, в результате ребенок упал из окна с высоты шестого этажа. От полученных повреждений он скончался в машине скорой помощи.Сейчас следователи допрашивают родственников и соседей и устанавливают все причины произошедшего.
https://ria.ru/20220423/dtp-1785072905.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_67aa5179c0a29f19960306cde6013448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
13:49 23.04.2022 (обновлено: 15:05 23.04.2022)
На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа
На юге Москвы ребенок погиб, выпав из окна с шестого этажа