https://ria.ru/20220423/rebenok-1785078141.html

На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа

На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа - РИА Новости, 23.04.2022

На юге Москвы ребенок выпал из окна с шестого этажа

Ребенок погиб, выпав из окна квартиры шестого этажа на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T13:49

2022-04-23T13:49

2022-04-23T15:05

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ребенок погиб, выпав из окна квартиры шестого этажа на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления <…> "причинение смерти по неосторожности", — сказала она.По данным следствия, утром 23 апреля мальчик 2018 года рождения, оставшись без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала его вес, в результате ребенок упал из окна с высоты шестого этажа. От полученных повреждений он скончался в машине скорой помощи.Сейчас следователи допрашивают родственников и соседей и устанавливают все причины произошедшего.

https://ria.ru/20220423/dtp-1785072905.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)