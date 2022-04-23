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В результате обстрела Новоайдара со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/ranenyy-1785049984.html
В результате обстрела Новоайдара со стороны ВСУ ранен мужчина
В результате обстрела Новоайдара со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 23.04.2022
В результате обстрела Новоайдара со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Новоайдар в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:00
2022-04-23T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
новоайдар
лнр
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ЛКГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Новоайдар в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар ранен мужчина 1986 г.р., а также повреждено 3 жилых дома", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/kremennaya-1785046878.html
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в мире, новоайдар, лнр
09:00 23.04.2022
 
В результате обстрела Новоайдара со стороны ВСУ ранен мужчина

ЛНР: в результате обстрела Новоайдара со стороны украинских войск ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛКГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Новоайдар в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Новоайдар ранен мужчина 1986 г.р., а также повреждено 3 жилых дома", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Наши приехали – жители Кременной о том, как ждали военнослужащих ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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