https://ria.ru/20220423/raketa-1785040126.html
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету - РИА Новости, 23.04.2022
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету
Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:32
2022-04-23T03:32
2022-04-23T03:32
в мире
израиль
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733332466_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_6096b682f37cf99962b855a433f00d23.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля.Ранее израильские военные сообщили, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна упала на территории Израиля, вторая – в анклаве.В пятницу серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.
https://ria.ru/20220421/izrail-1784616360.html
израиль
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733332466_470:0:3201:2048_1920x0_80_0_0_13fc4c924b3de65076a7028cec251fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету
Из сектора Газа выпустили еще одну ракету в сторону Израиля