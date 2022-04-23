https://ria.ru/20220423/raketa-1785040126.html

Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету

Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету - РИА Новости, 23.04.2022

Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету

Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:32

2022-04-23T03:32

2022-04-23T03:32

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израиль

иерусалим

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля.Ранее израильские военные сообщили, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна упала на территории Израиля, вторая – в анклаве.В пятницу серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.

https://ria.ru/20220421/izrail-1784616360.html

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Максим Горбачев

в мире, израиль, иерусалим