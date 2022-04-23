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Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету - РИА Новости, 23.04.2022
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Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету - РИА Новости, 23.04.2022
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету
Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:32
2022-04-23T03:32
в мире
израиль
иерусалим
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля.Ранее израильские военные сообщили, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна упала на территории Израиля, вторая – в анклаве.В пятницу серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.
https://ria.ru/20220421/izrail-1784616360.html
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в мире, израиль, иерусалим
03:32 23.04.2022
 
Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили еще одну ракету

Из сектора Газа выпустили еще одну ракету в сторону Израиля

© AP Photo / Khalil HamraРакета из сектора Газа
Ракета из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Ракета из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что еще одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля.
Ранее израильские военные сообщили, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна упала на территории Израиля, вторая – в анклаве.
"Еще одна ракета была только что выпущена из Газы в сторону Израиля", - говорится в сообщении армии в Twitter.
В пятницу серьезные беспорядки и столкновения с израильскими силовиками были отмечены на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и возле мечети Аль-Акса.
Ракеты в небе над сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 02:35
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок
 
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