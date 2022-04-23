08:36 23.04.2022 (обновлено: 14:13 23.04.2022)
Сдавшийся офицер ВСУ рассказал, как его учили применять Javelin и NLAW
Сдавшийся офицер: ВСУ плохо обучали применять ПТРК Javelin и NLAW
ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА Новости, что украинские войска плохо обучены применять иностранные ПТРК Javelin и NLAW.
По его словам, морские пехотинцы бригады, дислоцированной в Мариуполе, имели возможность только на макетах изучить западные противотанковые комплексы.
"Были Javelin и были NLAW. В 2022 году точно пришло, наверное, в январе, <...> интересно было. NLAW — это интересная и простая штука. Конечно, интересно было. <...> На макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну, что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон и попробовать стрелять, — такого не было", — сказал он.
О поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале этого года. Однако документы ВСУ, которые российские военнослужащие обнаруживают на брошенных украинскими военными позициях, свидетельствуют, что британские инструкторы обучали украинских силовиков пользоваться ими еще задолго до этого — как минимум в 2018 году.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.