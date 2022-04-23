https://ria.ru/20220423/ptrk-1785048392.html

Сдавшийся офицер ВСУ рассказал, как его учили применять Javelin и NLAW

Сдавшийся офицер ВСУ рассказал, как его учили применять Javelin и NLAW - РИА Новости, 23.04.2022

Сдавшийся офицер ВСУ рассказал, как его учили применять Javelin и NLAW

Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА Новости, что украинские войска плохо обучены применять иностранные ПТРК Javelin и NLAW. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:36

2022-04-23T08:36

2022-04-23T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

javelin (птрк)

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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА Новости, что украинские войска плохо обучены применять иностранные ПТРК Javelin и NLAW.По его словам, морские пехотинцы бригады, дислоцированной в Мариуполе, имели возможность только на макетах изучить западные противотанковые комплексы."Были Javelin и были NLAW. В 2022 году точно пришло, наверное, в январе, <...> интересно было. NLAW — это интересная и простая штука. Конечно, интересно было. <...> На макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну, что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон и попробовать стрелять, — такого не было", — сказал он.О поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале этого года. Однако документы ВСУ, которые российские военнослужащие обнаруживают на брошенных украинскими военными позициях, свидетельствуют, что британские инструкторы обучали украинских силовиков пользоваться ими еще задолго до этого — как минимум в 2018 году.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный офицер рассказал, что украинские войска плохо обучены применению Javelin и NLAW Украинские войска плохо обучены применению Javelin и NLAW, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен офицер украинской бригады. 2022-04-23T08:36 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, javelin (птрк)