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Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785081537.html
Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев
Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев - РИА Новости, 23.04.2022
Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев
У российских военных хватит сил и средств для предотвращения провокаций Запада с использованием оружия массового поражения на Украине, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:21
2022-04-23T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
константин косачев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У российских военных хватит сил и средств для предотвращения провокаций Запада с использованием оружия массового поражения на Украине, сказал РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В Минобороны России сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине."Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало - американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя", - отметил политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства."Уверен, что у наших военных хватит и сил, и средств для заблаговременного отслеживания и эффективного предотвращения таких провокаций", - сказал Косачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/stsenarii-1785075384.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, константин косачев
14:21 23.04.2022
 
Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев

Вице-спикер СФ Косачев: у армии хватит сил для предотвращения провокаций с ОМП на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У российских военных хватит сил и средств для предотвращения провокаций Запада с использованием оружия массового поражения на Украине, сказал РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В Минобороны России сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине.
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 13:23В мире
Минобороны раскрыло сценарии провокаций США против РФ с применением ОМП
"Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало - американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя", - отметил политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
"Уверен, что у наших военных хватит и сил, и средств для заблаговременного отслеживания и эффективного предотвращения таких провокаций", - сказал Косачев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 11:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассКонстантин Косачев
 
 
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