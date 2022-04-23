https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785081537.html

Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев

Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев - РИА Новости, 23.04.2022

Армия предотвратит провокации с ОМП на Украине, заявил Косачев

У российских военных хватит сил и средств для предотвращения провокаций Запада с использованием оружия массового поражения на Украине, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:21

2022-04-23T14:21

2022-04-23T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

константин косачев

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У российских военных хватит сил и средств для предотвращения провокаций Запада с использованием оружия массового поражения на Украине, сказал РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В Минобороны России сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине."Опасность чрезвычайно высока, но надежд на объективность международных наблюдателей мало - американцы отлично научились манипулировать такого рода миссиями в свою пользу. Так что полагаться предстоит только на себя", - отметил политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства."Уверен, что у наших военных хватит и сил, и средств для заблаговременного отслеживания и эффективного предотвращения таких провокаций", - сказал Косачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/stsenarii-1785075384.html

https://ria.ru/20220423/stsenariy-1785064443.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, константин косачев