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СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ
СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ - РИА Новости, 23.04.2022
СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ
Более 2 тысяч экоактивистов собрались на акцию протеста против добычи угля рядом с карьером Гарцвайлер в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, сообщает... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:13
2022-04-23T19:13
2022-04-23T19:16
в мире
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германия
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч экоактивистов собрались на акцию протеста против добычи угля рядом с карьером Гарцвайлер в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, сообщает телеканал WDR.По его данным, мероприятие проходит мирно, на месте дежурит полиция. Акцию поддержали движение Fridays for Future, организация Greenpeace и местная группа активистов.Протестующие призывают сократить выбросы углерода и сохранить деревню Лютцерат, которая находится рядом с карьером Гарцвайлер. Демонстранты приблизились к краю карьера, однако полиция сообщила, что все обошлось без инцидентов, вмешиваться в ход акции не пришлось.
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в мире, greenpeace, германия
19:13 23.04.2022 (обновлено: 19:16 23.04.2022)
СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ
Телеканал WDR: более двух тысяч экоактивистов протестуют против добычи угля на западе ФРГ