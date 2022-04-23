https://ria.ru/20220423/protest-1785108719.html

СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ

СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ - РИА Новости, 23.04.2022

СМИ: более двух тысяч человек протестуют против добычи угля на западе ФРГ

Более 2 тысяч экоактивистов собрались на акцию протеста против добычи угля рядом с карьером Гарцвайлер в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, сообщает... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T19:13

2022-04-23T19:13

2022-04-23T19:16

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greenpeace

германия

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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч экоактивистов собрались на акцию протеста против добычи угля рядом с карьером Гарцвайлер в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, сообщает телеканал WDR.По его данным, мероприятие проходит мирно, на месте дежурит полиция. Акцию поддержали движение Fridays for Future, организация Greenpeace и местная группа активистов.Протестующие призывают сократить выбросы углерода и сохранить деревню Лютцерат, которая находится рядом с карьером Гарцвайлер. Демонстранты приблизились к краю карьера, однако полиция сообщила, что все обошлось без инцидентов, вмешиваться в ход акции не пришлось.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

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в мире, greenpeace, германия