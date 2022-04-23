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На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области

На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2022

На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области

Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:55

2022-04-23T01:55

2022-04-23T01:57

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области. Как утверждается, один человек погиб и двое пострадали. Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что самолет якобы не имеет отношения к украинским военным.

https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, украина