https://ria.ru/20220423/prichiny-1785037412.html
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2022
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:55
2022-04-23T01:55
2022-04-23T01:57
в мире
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_0:149:3124:1906_1920x0_80_0_0_6e9664cd40ea563494026e0a9a219318.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области. Как утверждается, один человек погиб и двое пострадали. Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что самолет якобы не имеет отношения к украинским военным.
https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_182:0:2955:2080_1920x0_80_0_0_3b0b84737d4e26eaee8c1d40a63baf65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина
01:55 23.04.2022 (обновлено: 01:57 23.04.2022)
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области
"Страна.ua": причиной крушения украинского Ан-26 стал туман и низкая высота полета