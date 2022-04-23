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На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2022
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На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2022
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:55
2022-04-23T01:57
в мире
запорожская область
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области. Как утверждается, один человек погиб и двое пострадали. Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что самолет якобы не имеет отношения к украинским военным.
https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html
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в мире, запорожская область, украина
01:55 23.04.2022 (обновлено: 01:57 23.04.2022)
 
На Украине назвали причину падения Ан-26 в Запорожской области

"Страна.ua": причиной крушения украинского Ан-26 стал туман и низкая высота полета

© Фото : Міністерство оборони УкраїниВоенно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Міністерство оборони України
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета.
"Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры", - пишет издание.
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 12:38
Черные ящики разбившегося в Китае самолета серьезно повреждены
Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области. Как утверждается, один человек погиб и двое пострадали. Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что самолет якобы не имеет отношения к украинским военным.
 
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