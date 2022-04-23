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Зеленский: Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/predlozhenie-1785121013.html
Зеленский: Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию
Зеленский: Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию - РИА Новости, 23.04.2022
Зеленский: Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию
Киев работает над ответом России на предложение по урегулированию на Украине, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:42
2022-04-23T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
киев
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Киев работает над ответом России на предложение по урегулированию на Украине, заявил Владимир Зеленский.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками и теперь мяч на стороне Киева. Зеленский при этом заявил, что не видел переданный Россией документ."Они (Россия - ред.) передали месседжи, ответы на коммюнике (проект договора об урегулировании на Украине - ред.), с ними наши группы работают", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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киев
украина
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в мире, вооруженные силы рф, киев, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский, донбасс
21:42 23.04.2022
 
Зеленский: Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию

Зеленский заявил, что Киев работает с ответом России на предложение по урегулированию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Киев работает над ответом России на предложение по урегулированию на Украине, заявил Владимир Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками и теперь мяч на стороне Киева. Зеленский при этом заявил, что не видел переданный Россией документ.
"Они (Россия - ред.) передали месседжи, ответы на коммюнике (проект договора об урегулировании на Украине - ред.), с ними наши группы работают", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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