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Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/politika-1785123798.html
Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной
Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.04.2022
Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:17
2022-04-23T22:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нафтали беннет
антониу гутерриш
владимир путин
украина
израиль
россия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной и последние события на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщила канцелярия израильского премьера."Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем… В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.Кроме того, премьер Израиля выразил разочарование тем, что ООН не осудило последние ракетные обстрелы Израиля. Относительно беспорядков и столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме в последние дни Беннет заявил, что израильские силовики выступили в роли стабилизирующей силы."Если бы мы не навели порядок, десятки тысяч мусульман не смогли бы молиться. Речь идёт о людях, заранее подготовивших камни и "коктейли Молотова" для использования внутри мечети", - сказал Беннет.В последние дни в районе Храмовой горы в Иерусалиме отмечены серьезные беспорядки и столкновения мусульман с полицией. Полиция Израиля сообщила, что в пятницу на рассвете сотни палестинцев, часть - в масках и с флагами ХАМАС, начали массовые беспорядки на Храмовой горе: они бросали камни, запускали фейерверки и строили баррикады. Днем беспорядки возобновились, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, одна из петард вызвала пожар в районе Храмовой горы.
https://ria.ru/20220422/guterresh-1784996442.html
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в мире, нафтали беннет, антониу гутерриш, владимир путин, украина, израиль, россия, оон, хамас
22:17 23.04.2022
 
Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной

Премьер Израиля и генсек ООН обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной и последние события на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем… В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 19:02
В Кремле анонсировали встречу Путина с Гутеррешем
Кроме того, премьер Израиля выразил разочарование тем, что ООН не осудило последние ракетные обстрелы Израиля. Относительно беспорядков и столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме в последние дни Беннет заявил, что израильские силовики выступили в роли стабилизирующей силы.
"Если бы мы не навели порядок, десятки тысяч мусульман не смогли бы молиться. Речь идёт о людях, заранее подготовивших камни и "коктейли Молотова" для использования внутри мечети", - сказал Беннет.
В последние дни в районе Храмовой горы в Иерусалиме отмечены серьезные беспорядки и столкновения мусульман с полицией. Полиция Израиля сообщила, что в пятницу на рассвете сотни палестинцев, часть - в масках и с флагами ХАМАС, начали массовые беспорядки на Храмовой горе: они бросали камни, запускали фейерверки и строили баррикады. Днем беспорядки возобновились, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, одна из петард вызвала пожар в районе Храмовой горы.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 19:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНафтали БеннетАнтониу ГутерришВладимир ПутинУкраинаИзраильРоссияООНХамас
 
 
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