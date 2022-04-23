https://ria.ru/20220423/politika-1785123798.html

Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной

Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.04.2022

Беннет и Гутерриш обсудили урегулирование ситуации между Россией и Украиной

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T22:17

2022-04-23T22:17

2022-04-23T22:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нафтали беннет

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украина

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной и последние события на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщила канцелярия израильского премьера."Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Нафтали Беннетом и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем… В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.Кроме того, премьер Израиля выразил разочарование тем, что ООН не осудило последние ракетные обстрелы Израиля. Относительно беспорядков и столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме в последние дни Беннет заявил, что израильские силовики выступили в роли стабилизирующей силы."Если бы мы не навели порядок, десятки тысяч мусульман не смогли бы молиться. Речь идёт о людях, заранее подготовивших камни и "коктейли Молотова" для использования внутри мечети", - сказал Беннет.В последние дни в районе Храмовой горы в Иерусалиме отмечены серьезные беспорядки и столкновения мусульман с полицией. Полиция Израиля сообщила, что в пятницу на рассвете сотни палестинцев, часть - в масках и с флагами ХАМАС, начали массовые беспорядки на Храмовой горе: они бросали камни, запускали фейерверки и строили баррикады. Днем беспорядки возобновились, протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, одна из петард вызвала пожар в районе Храмовой горы.

https://ria.ru/20220422/guterresh-1784996442.html

https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нафтали беннет, антониу гутерриш, владимир путин, украина, израиль, россия, оон, хамас