https://ria.ru/20220423/pitomtsy-1785056425.html

Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни

Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни - РИА Новости, 23.04.2022

Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни

Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:09

2022-04-23T10:09

2022-04-23T10:09

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News."Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов (от питомцев - ред.), поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару", - заявил телеканалу пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост.По данным телеканала, приюты для собак переполнены в стране. Например, бирмингемский собачий приют в этом году уже принял на 53% животных больше, чем в прошлом.Отмечается, что собачий приют "завален звонками" от людей, желающих отказаться от своих питомцев на фоне повышения стоимости жизни в Великобритании.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, экономика