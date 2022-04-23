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Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни - РИА Новости, 23.04.2022
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Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни - РИА Новости, 23.04.2022
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни
Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:09
2022-04-23T10:09
в мире
великобритания
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News."Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов (от питомцев - ред.), поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару", - заявил телеканалу пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост.По данным телеканала, приюты для собак переполнены в стране. Например, бирмингемский собачий приют в этом году уже принял на 53% животных больше, чем в прошлом.Отмечается, что собачий приют "завален звонками" от людей, желающих отказаться от своих питомцев на фоне повышения стоимости жизни в Великобритании.
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в мире, великобритания, экономика
10:09 23.04.2022
 
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни

Британцы стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев из-за роста цен

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие выгуливают собаку в Лондоне
Прохожие выгуливают собаку в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожие выгуливают собаку в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News.
"Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов (от питомцев - ред.), поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару", - заявил телеканалу пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост.
По данным телеканала, приюты для собак переполнены в стране. Например, бирмингемский собачий приют в этом году уже принял на 53% животных больше, чем в прошлом.
Отмечается, что собачий приют "завален звонками" от людей, желающих отказаться от своих питомцев на фоне повышения стоимости жизни в Великобритании.
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