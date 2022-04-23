https://ria.ru/20220423/pitomtsy-1785056425.html
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни - РИА Новости, 23.04.2022
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни
Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:09
2022-04-23T10:09
2022-04-23T10:09
в мире
великобритания
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News."Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов (от питомцев - ред.), поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару", - заявил телеканалу пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост.По данным телеканала, приюты для собак переполнены в стране. Например, бирмингемский собачий приют в этом году уже принял на 53% животных больше, чем в прошлом.Отмечается, что собачий приют "завален звонками" от людей, желающих отказаться от своих питомцев на фоне повышения стоимости жизни в Великобритании.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, экономика
Британцы отказываются от домашних питомцев из-за повышения стоимости жизни
Британцы стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев из-за роста цен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни, сообщил телеканал Sky News
.
"Мы обеспокоены тем, что можем видеть рост числа отказов (от питомцев - ред.), поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей, также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару", - заявил телеканалу пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост.
По данным телеканала, приюты для собак переполнены в стране. Например, бирмингемский собачий приют в этом году уже принял на 53% животных больше, чем в прошлом.
Отмечается, что собачий приют "завален звонками" от людей, желающих отказаться от своих питомцев на фоне повышения стоимости жизни в Великобритании
.